中国央行：加强票据业务监管 银行6月底前开展全系统风险排查

路透上海5月6日 - 中国银行业票据业务风险事件频发，引监管层重拳整治。中国央行与银监会周五联合发布加强票据业务监管的通知，要求银行强化票据业务内控，坚持贸易背景真实性要求；在票据交易方面，严禁银行与非法票据中介开展业务合作。

按照通知要求，银行应于6月30日前，在全系统开展票据业务风险排查，在7月15日前将风险自查情况报送有关监管部门。

央行网站上的该通知称，银行应强化票据业务内控，具体而言要按业务实质建立审慎性考核机制，并加强实物票据保管；要严格规范同业账户管理，严格规范异地同业账户的开立和使用管理，严禁将本银行同业账户委托他人代为管理。

通知并要求，银行应坚持贸易背景真实性要求，加强客户授信调查和统一授信管理，严禁资金空转。银行不得利用贴现资金借新还旧，调节信贷质量指标；不得发放贷款偿还银行承兑汇票垫款，掩盖不良资产。

在票据交易方面，严格执行同业业务的统一管理要求，加强交易对手资质管理，禁止离行离柜办理纸质票据业务。通知还强调，严禁银行与非法“票据中介”、“资金掮客”开展业务合作，不得开展以“票据中介”、“资金掮客”为买方或卖方的票据交易。

通知提到，近年来，基于商业汇票的各类票据市场业务快速增长，为拓宽企业融资渠道、优化银行资产负债管理发挥了积极作用，但也存在部分票据业务发展不规范，部分银行有章不循、内控失效等问题，已引发系列票据案件，造成重大资金损失，业务风险不容忽视。

路透此前曾引述消息人士报导，上海银监局向辖内中资银行发出票据业务风险提示，要求全面清理与中介的违法违规业务合作，立即对存量票据业务进行严格全面自查，尤其应做到对所有票据开包检查。

今年银行票据业务风波四起，中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)与中信银行(601998.SS)相继公告确认发生票据诈骗案，涉及金额分别高达39.15亿、9.69亿元；天津银行(1578.HK)上海分行亦发生票据买入返售业务风险事件，经核查涉及金额7.86亿元。(完)

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