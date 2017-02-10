分析：上调利率后中国央行暂停逆回购 降杠杆路上政策风向仍偏紧

作者 边竞

路透上海2月10日 - 中国央行公开市场在春节长假后首次操作即上调利率，但之后便进入短期“休眠”状态，从上周六起，连续六个工作日逆回购停做，本周净回笼规模亦创下七个月来新高；不过有节后大量回流现金的对冲，短期资金面仍无虞。

尽管货币市场总量供给尚属充裕，但在偏紧的政策预期压制下，对未来流动性预期相当谨慎，中长期资金价格不断攀高。分析人士认为，经济平稳回暖势头未改，金融降杠杆、防风险依旧是宏观调控的主要目标之一，货币政策风向仍会偏紧。

他们并指出，今年货币政策在量价调控两方面，会更加重视价格工具的作用，总量保证够用，不出现大的资金缺口即可；而出于降杠杆的考量，央行对价格工具的使用将更为重视，逆回购利率上调后可能有一定的观察期，但若有需要，后续继续调高的空间犹存。

“（政策收紧）预期似乎短期难以改变，政策上我觉得就是要熬杠杆，不会像去年底那样搞得非常迅猛，快速收紧的结果必然是快速放松，所以现在是渐进式，”德国商业银行亚洲高级经济学家周浩称。

海通证券宏观债券分析师姜超等指出，从过去几年逆回购招标利率的走势看，具有明显的稳定和连续性，而且和当期的货币政策意图高度一致；因此这一次逆回购招标利率上调，应该也意味着货币政策转向了实际偏紧。

继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日（上周五）同时上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高。

中国央行研究局局长徐忠周二称，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。

中国首席经济学家论坛高级研究员蔡浩表示，目前来看，货币政策还是会保持稳健中性，可能会略有些偏紧。因为下半年将会有重要政治会议（中共十九大）召开，所以央行给金融机构去杠杆的措施可能会比较集中于上半年出台，货币环境或较下半年更紧。

他并认为，当然政策走向也存在变数，美国新总统特朗普对中国的经济和贸易政策是个变数，若受此影响，国内经济复苏势头明显受阻，央行可能会适度放松去杠杆的力度；而如果国内经济良好，美联储又于上半年加息，美元走强对人民币形成新一轮冲击，央行也可能顺势“被动”收紧政策。

本周央行公开市场逆回购到期量总计6,250亿元，由于逆回购隐身，单周净回笼规模亦为6,250亿元，为去年7月初以来的新高。中国今年农历春节假期为1月27日至2月2日，上周六为换休工作日。

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**下周到期量大，逆回购料恢复**

虽然春节后现金集中回流抵消了逆回购停做的影响，但下周公开市场逆回购到期规模进一步放大，加上还有TLF（临时流动性便利）以及MLF集中到期，对流动性的冲击将明显加大。为平缓短期资金波动，央行料将恢复逆回购操作，MLF亦有望续做。

据路透统计，下周还有9,000亿元逆回购到期；下周起还将有中期借贷便利(MLF)到期，2月到期量共2,050亿元。

“下周公开市场到期量很大，节前的TLF也快到期了吧，有可能重启公开市场（逆回购）投放；暂时也不会调（利率）了，就算是真加息也得看看效果吧，”招商银行资产管理部高级分析师刘东亮称。

他表示，逆回购利率上调主要还是针对去杠杆和防风险，不是针对实体经济，但此举也有可能会误伤部分实体。

按时间测算，春节前进行的TLF操作到期日应落在下周，届时央行如何动作备受关注。而近日市场中有传言称，央行可能会续做到期的TLF。

中国央行1月20日曾表示，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。

上海一银行交易员则谈到，降杠杆很难一帆风顺，虽然央行已经释放了明确的信号，但很多机构在业绩压力下，仍有维持一定杠杆水平的冲动，“能撑一天是一天，（降杠杆）肯定是一个反复博弈的过程。”

中国央行行长助理张晓慧日前撰文称，在经济结构调整过程中，货币政策总体应保持审慎和稳健，既要适度扩大总需求，防止出现经济短期过快下行，又不能过度放水，防止因货币供给过多产生加杠杆和资产泡沫风险，信贷总量要稳结构要优化。

央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)