中国央行称中国和冰岛续签双边本币互换协议 互换规模保持35亿元人民币

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨

路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。