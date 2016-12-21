中国央行称中国和冰岛续签双边本币互换协议 互换规模保持35亿元人民币

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透北京12月21日 - 中国央行周三称，已与冰岛央行续签双边本币互换协议，互换规模保持35亿元人民币/660亿冰岛克朗，有效期三年，经双方同意可以展期。
央行网站刊登新闻稿称，续签双边本币互换协议旨在加强双边金融合作，便利两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。
中国此前与冰岛于2013年9月11日续签双边本币互换协议，有效期三年。（完）
(发稿 马蓉; 审校 林高丽)
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透东京1月13日 - 日本任天堂周五称，将于3月3日推出近四年来首个新款游戏主机Switch，美国售价为299.99美元，日本售价29,980日圆。
路透东京1月13日 - 亚洲股市周五下滑，但有望实现周线涨幅。美元料周线下跌，因特朗普未在两天前记者会上详述其刺激计划，令投资者大感失望。