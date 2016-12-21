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国际财经 | 2016年 12月 21日 星期三 17:37 BJT

中国央行称中国和冰岛续签双边本币互换协议 互换规模保持35亿元人民币

路透北京12月21日 - 中国央行周三称，已与冰岛央行续签双边本币互换协议，互换规模保持35亿元人民币/660亿冰岛克朗，有效期三年，经双方同意可以展期。

央行网站刊登新闻稿称，续签双边本币互换协议旨在加强双边金融合作，便利两国贸易和投资，共同维护地区金融稳定。

中国此前与冰岛于2013年9月11日续签双边本币互换协议，有效期三年。（完）

(发稿 马蓉; 审校 林高丽)

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