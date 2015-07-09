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中国财经 | 2015年 7月 9日 星期四 08:43 BJT

中国央行已根据证金公司需求向其提供充足再贷款--新华

路透北京7月9日 - 新华社周四援引中国央行消息称，央行已根据中国证券金融股份有限公司的需求向其提供了充足的再贷款，同时还将根据证金公司需求，继续通过多种方式向其提供流动性支持。

央行此前已批准证金公司在银行间债券市场发行短期融资券等金融债券。

央行发言人日前表示，为支持股票市场稳定发展，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。

中国政府周三又祭出多项利好政策救助正处于水深火热中的股票市场，包括向中证金和券商提供充足“弹药”，但是A股大盘依然不管不顾，继续自由落体，沪综指.SSEC大幅收跌5.9%至近四个月新低。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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