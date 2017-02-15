中国央行专家称金融风险似乎明显增加 保持金融稳定成较大挑战

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。
兼任北京大学国家发展研究院教授黄益平提到，经济增长速度放缓，企业的资产负债表弱化，显然会增加金融风险。其次，增长减速最大的挑战是新旧动能转换，期间可能引发一些金融风险，第三，过去全球金融危机期间大规模的刺激政策以后造成的一些后遗症，尤其是在国企的杠杆率和地方政府的举债方面反应比较集中。
“金融风险一直有，但是在我们最近一段时间，这个发展更突出，”黄益平指出。
在他看来，中国需要考虑的问题是宏观审慎监管和微观审慎监管的问题。中国如果要改革监管的框架，一个很重要的工作似乎是应该建立一套宏观审慎监管的框架。
他认为，还要看稳定和风险之间的关系。过去有政府兜底，但实际上所有的问题政府都兜在后面，最后有兜不住的一天。因此要释放风险点，风险点释放是中国保持长期稳定一个很重要的工作。
“我最关注的一个问题，就是僵尸企业能不能以比较快的速度平稳的出清。这个问题不解决，金融风险问题解决不了，金融资源提高效率也几乎不可能。”他强调。（完）
(发稿 沈燕；撰写 李文科; 审校 乔艳红)
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