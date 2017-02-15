中国央行专家称金融风险似乎明显增加 保持金融稳定成较大挑战

路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。

兼任北京大学国家发展研究院教授黄益平提到，经济增长速度放缓，企业的资产负债表弱化，显然会增加金融风险。其次，增长减速最大的挑战是新旧动能转换，期间可能引发一些金融风险，第三，过去全球金融危机期间大规模的刺激政策以后造成的一些后遗症，尤其是在国企的杠杆率和地方政府的举债方面反应比较集中。

“金融风险一直有，但是在我们最近一段时间，这个发展更突出，”黄益平指出。

在他看来，中国需要考虑的问题是宏观审慎监管和微观审慎监管的问题。中国如果要改革监管的框架，一个很重要的工作似乎是应该建立一套宏观审慎监管的框架。

他认为，还要看稳定和风险之间的关系。过去有政府兜底，但实际上所有的问题政府都兜在后面，最后有兜不住的一天。因此要释放风险点，风险点释放是中国保持长期稳定一个很重要的工作。

“我最关注的一个问题，就是僵尸企业能不能以比较快的速度平稳的出清。这个问题不解决，金融风险问题解决不了，金融资源提高效率也几乎不可能。”他强调。（完）