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路透中文国际短讯 | 2012年 7月 6日 星期五 15:13 BJT

中国央行宣布自7月6日起不对称降息

中国央行周四宣布，自7月6日起不对称降息，一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点，为今年来第二次降息。除此之外，自同日起将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍。 路透

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