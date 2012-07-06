中国央行宣布自7月6日起不对称降息

中国央行周四宣布，自7月6日起不对称降息，一年期存款基准利率下调0.25个百分点，一年期贷款基准利率下调0.31个百分点，为今年来第二次降息。除此之外，自同日起将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.7倍。 路透