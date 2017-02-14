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中国财经 | 2017年 2月 14日 星期二 17:51 BJT

中国1月外币贷款环比大增246亿美元创11个月新高 外币存款续增

路透北京2月14日 - 中国央行周二公布数据显示，1月末外币贷款余额环比大增246亿美元至8,104亿美元，创11个月新高；外币存款余额则连续6个月增长。

刊登在央行网站的数据显示，1月外币贷款余额同比下降1.6%。同期外币存款余额环比增加133亿美元至7,264亿美元，同比增长12.3%。

央行公布的数据并显示，1月跨境贸易人民币结算业务发生3,224亿元，直接投资人民币结算业务发生667亿元。

具体来看，1月以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2599亿元、625亿元、215亿元、452亿元。(完)

欲览详情，请点击央行网站链接：here

(发稿 孙琦子; 审校 毕晓雯)
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