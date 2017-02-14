中国1月外币贷款环比大增246亿美元创11个月新高 外币存款续增

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月14日 - 中国央行周二公布数据显示，1月末外币贷款余额环比大增246亿美元至8,104亿美元，创11个月新高；外币存款余额则连续6个月增长。
刊登在央行网站的数据显示，1月外币贷款余额同比下降1.6%。同期外币存款余额环比增加133亿美元至7,264亿美元，同比增长12.3%。
央行公布的数据并显示，1月跨境贸易人民币结算业务发生3,224亿元，直接投资人民币结算业务发生667亿元。
具体来看，1月以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生2599亿元、625亿元、215亿元、452亿元。(完)
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(发稿 孙琦子; 审校 毕晓雯)
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路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。