马骏：中国可考虑对绿色金融项目直接提供中长期融资渠道和工具

路透北京12月22日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏日前表示，今年绿色金融快速发展，但仍面临期限错配等方面的挑战，可考虑对绿色项目直接提供中长期融资渠道和工具，包括绿色债券市场的发展及以未来绿色收益为抵押或支持的其他融资工具。

中国金融时报周四刊登的对他的专访并称，为解决信息不对称问题对绿色融资的制约，可通过专业化绿色担保降低绿色项目风险溢价，同时通过设立绿色发展基金取得更多资金来源，并在环境高风险领域实施强制性保险制度。

“我预计在近几年乃至十几年内绿色金融在全球仍将保持高速增长。要保持好的发展势头，关键在于准确识别和有效克服绿色金融面临的挑战。”马骏称。

他并指出，绿色金融主要面临信息不对称、期限错配等方面的挑战。

在信息不对称方面，一些绿色项目具有较好的中长期商业可持续性，但银行等投资者不完全了解这些项目所采用的技术和面对的市场，因此过度担心这些项目面临的风险。

对此，可通过专业化绿色担保来降低绿色项目的风险溢价。如设立各类绿色发展基金，鼓励地方政府、民间、外资机构发起各类绿色基金；同时，通过再贷款、担保、贴息等方式来降低绿色融资的成本，提高绿色项目的回报率。

“还可以在环境高风险领域实施强制性的保险制度，这对绿色保险业务是一个推动。”马骏称。

在期限错配方面，因为很多绿色项目都是中长期项目，还款期很长，而在许多国家，仍主要依赖银行融资，难以提供大量的中长期绿色信贷，“必须要想办法为绿色项目直接提供一些中长期融资渠道和工具，包括绿色债券市场的发展、yieldco和以未来绿色收益为抵押或支持的其他融资工具。”

中国央行、财政部等七部委此前印发指导意见，提出支持和鼓励绿色投融资的一系列激励措施，包括通过再贷款、专业化担保机制、绿色信贷支持项目财政贴息、设立国家绿色发展基金等措施支持绿色金融发展。（完）