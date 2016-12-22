马骏称近期人民币兑美元贬值主因市场预期变化 非基本面因素

路透北京12月22日 - 中国人民银行研究局首席经济学家马骏周四称，最近人民币等多国货币兑美元贬值主因市场预期变化，没有太多的基本面因素；中国有信心在增加汇率弹性的基础上，保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。

他在央行媒体沟通会上称，影响汇率的因素大致可以分为两类，即经济基本面因素和与预期相关的因素；而11月以来人民币兑美元汇率加速贬值主因美元指数走强，人民币兑美元贬值幅度实际上小于多数货币。

从中国基本面看最近几个月总体比较平稳，一些经济数据还显示了改善迹象，如11月PMI继续上升，最近三个月民间投资触底反弹等。11月出口增速转负为正也显示外需开始复苏，预计明年全年出口会呈正增长。

“最近美元快速走强、包括人民币在内的许多国家汇率对美元贬值主要是市场预期的变化所致，没有太多的基本面因素...我觉得这些预期可能有些过于乐观了，”马骏称。

他指出，“我认为，未来美元的走势不会是单方向，一旦市场发现过去的预期过于乐观，美元指数就有可能出现调整，其他货币兑美元就会升值。”

沟通会上提供的新闻稿援引马骏指出，中国有信心通过进一步完善宏观调控和改革举措，在增加汇率弹性的基础上，保持人民币在合理均衡水平上的基本稳定。

而且，一些金融改革措施将有助于改善中国的国际收支，从而支持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，譬如取消对境外机构投资境内银行间债市的额度限制。

马骏表示，未来一段时间，央行将协调相关部门，提升境外机构投资于中国银行间债市的便利性，争取在不久的将来为主要国际债券指数编制机构将人民币债券纳入相关指数创造条件。

他并进一步解释称，未来将允许境外机构投资者进入境内外汇衍生品市场进行风险对冲，进入银行间市场开展利率衍生品交易等。（完）