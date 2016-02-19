分析：中国央行公开市场“天天见”打造利率锚 降准放水闸门缓开

2013年5月11日在北京拍摄的人民币纸币和硬币。 REUTERS/Petar Kujundzic

作者 侯向明

路透北京2月19日 - 尽管春节后中国银行间流动性已转为宽松，但央行仍象征性每日进行少量逆回购，并将公开市场操作频率正式改为“天天见”，尽显其呵护姿态。此举亦有利于提升公开市场操作利率的地位，逐步完善价格型货币政策工具调控基础，新利率体系日渐清晰。

分析人士并认为，在汇率依然面临不确定因素之际，未来央行料仍将以中期借贷便利（MLF）和公开市场等定向工具来调节流动性；尽管外汇占款下降令对冲性降准的必要性依然存在，但其使用节奏将大大放缓。

“未来预计一个季度降准一次还是合理的，这是正常的，不像去年那样大规模的放水。”中信证券固收团队首席分析师明明认为，今年降准并非不可能，而且亦有必要，随着外汇占款下降，还是需要补充基础流动性，但预计降准会更事后性。

他表示，今年货币政策总的取向应是更接近实质的稳健，更偏中性；在流动性操作方面，将以公开市场和MLF唱主角。而从本周公开市场操作看，因节后现金逐步回流，并不需要再持续增加流动性，主要是把前期比较大的操作量逐步平滑起来。

央行公开市场本周每日均进行少量七天期逆回购操作，利率均持稳在2.25%；因巨量逆回购到期，本周转为净回笼4,550亿元人民币，创三年单周新高。另据业内人士透露，下周公开市场逆回购报需求仍只有七天期。

中国央行周四稍晚公告称，决定延续前期春节前后增加公开市场操作频率的有关安排，以完善公开市场操作机制，提高公开市场操作的针对性和有效性。即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开展公开市场操作。

另据三位消息人士周四透露，央行当日就MLF操作向部分银行询量，在本次询量中并下调了MLF利率，其中六个月期降至2.85%，一年期降至3.00%。在避免全面放水以减轻汇率压力的同时引导融资成本继续下行。

平安证券固定收益事业部执行总经理石磊认为，央行把公开市场操作改为每日进行，意味着在央行与金融机构层面的超储率已经很低，而央行又不想降准，于是通过公开市场操作来应对冲击以维稳货币市场。

兴业银行首席经济学家鲁政委则称，这次央行公开市场改成每日操作，标志着中国央行向成熟央行迈出非常重要的一步，有助于在流动性波动较大时期保证流动性平稳，同时将进一步强化央行政策指标利率的作用。

“现在每天都可操作，使得市场利率变得更加平稳，也是为了应对眼下人民币汇率变动比较大的情况下，外汇占款变化比较明显，怎么保持利率更平稳的一个问题。”他补充称。

中国1月央行口径外汇占款减少6,445.38亿元人民币，虽较上月降幅收窄，但也创造了该口径外汇占款第二大单月降幅。

央行行长助理张晓慧上月在一次内部讲话中提到，流动性太过宽松会对人民币汇率造成比较大的压力，形成负面冲击。降准是补充流动性的有效工具，但降准的政策信号过强，可以用其他工具来替代，补充流动性。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：tmsnrt.rs/20HHmJO

**新利率体系**

在去年10月24日“双降”后，央行明确了未来的利率政策模式为：短端以公开市场利率为中枢，SLF利率为上限，超额准备金利率为下限，中端利率用MLF、PSL利率进行引导。而近日下调MLF利率以及公开市场每日操作，均标志着中国央行货币政策正从数量型为主向价格型为主转换，利率走廊在不断完善。

分析人士并认为，根据此前央行流动性座谈会传递的信息，再结合当前密集出台的各项政策，亦恰恰说明数量型为主的宽货币时代正在结束，向宽信贷的转化已在路上，推出短期+结构性的货币政策操作也正合时宜。

兴业经济研究咨询公司最新报告称，短期来看，增加公开市场操作频率就好比给市场喂下一颗定心丸，有助于稳定预期，降低货币市场利率波动。

“更重要的是，从长远来看，每个工作日进行公开市场操作能够进一步稳固公开市场操作利率‘利率锚’的地位，央行可以更灵活、更快速地对流动性进行管理，加强预调微调，为以后更好地传递货币政策做准备，新利率体系日渐清晰。”该报告称。

随着宏观调控形势的变化，央行的货币政策不断创新。为了完善利率走廊，央行先后推出SLO、SLF、PSL、MLF等创新型金融工具，且这些政策工具的期限不断完善，表明央行在构建利率走廊问题上态度坚决，而眼下亦为央行在创立新的利率体系方面提供了时机。

中信证券固收团队则发布报告认为，随着短期、结构化工具的使用愈发频繁，有利于明晰利率走廊，促进利率市场化下收益率对接。

“利率市场化仍在不断推进，而统一同业和一般存款、促进混乱的收益率曲线最终对接，是央行的最重要目标。在整体流动性中性偏紧大背景下推出合理的利率走廊，有助于利率市场化的完成。”该报告称。

中金报告亦提到，自去年取消存款利率上限管制后，央行正努力建立一个利率走廊机制以实现对市场利率的管理，同时在没有直接利率管制的新时期，央行有必要更多依赖公开市场操作引导市场利率、管理流动性，“公开市场操作机制的改进是利率市场化后建立有效货币政策框架的重要一部分。”

去年6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启逆回购，随后逆回购一直延续例行操作，12月31日暂停一次后又恢复。

除公开市场常规正/逆回购操作外，央行日常主要使用的货币政策工具还包括SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)、中期借贷便利(MLF)操作以及抵押补充贷款(PSL)等。

根据棚改贷款进度，2014年和2015年央行分别提供PSL资金3,831亿元和6,980.89亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至2.75%；去年10月央行并将PSL的对象在此前国开行基础上新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

今年1月，央行开展SLF操作共5,209.1亿元，1月末常备借贷便利余额为1.1亿元；当月对金融机构开展MLF共8,625亿元，月末MLF余额为12,783亿元；此外，央行1月对三家政策银行发放抵押补充贷款1,435亿元，月末余额为12,246.89亿元。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 （周一） 100

（周二） 300

（周三） 100

（周四） 800

（周五） 100

央票到期 --

正回购到期 --

逆回购到期（周一） --

（周二） 1,250

（周三） 400

（周四） 3,700

（周五） 600

SLO到期 --

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净回笼 4,550 (完)