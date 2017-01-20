中国将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
周五刊登在央行网站的新闻稿援引发改委副主任连维良称，2017年社会信用体系建设要充分运用典型案例归集宣传、红黑名单建设和应用、城市信用监测评价、门户网站影响带动，进一步夯实统一社会信用代码制度、全国信用信息共享平台、行政许可和行政处罚“双公示”信息报送开发、信用信息使用，推进联合奖惩应用范围拓展、社会信用立法、社会信用标准规范、诚信文化教育宣传。
“在我国经济发展进入新常态、供给侧结构性改革不断深化的关键时期，加快推进社会诚信建设，对于提高交易效率、降低交易成本、创新社会治理方式、构建和谐社会意义重大、影响深远。”新闻稿援引中国央行副行长陈雨露称。
陈雨露并表示，加快推进社会信用体系建设需实发挥政府与市场的双重力量。未来在加强政务、个人和电子商务诚信建设之外，需规范发展征信市场。要通过政府和市场的双轮驱动，引导社会化征信机构创新产品和服务，参与地方、行业信用建设。同时高度重视信用信息主体权益的保护，要依法公开和共享信用信息，建立信息主体的异议、投诉及责任处理机制，以及个人信用修复的制度性安排。（完）
欲览详情，请点选中国央行网站：here
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
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路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。