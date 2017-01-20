中国将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行

路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。

陈雨露并表示，加快推进社会信用体系建设需实发挥政府与市场的双重力量。未来在加强政务、个人和电子商务诚信建设之外，需规范发展征信市场。要通过政府和市场的双轮驱动，引导社会化征信机构创新产品和服务，参与地方、行业信用建设。同时高度重视信用信息主体权益的保护，要依法公开和共享信用信息，建立信息主体的异议、投诉及责任处理机制，以及个人信用修复的制度性安排。（完）