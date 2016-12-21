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中国财经 | 2016年 12月 21日 星期三 17:16 BJT

中国央行称RQFII试点地区扩大到爱尔兰 投资额度500亿元人民币

路透北京12月21日 - 中国央行周三表示，人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到爱尔兰，投资额度为500亿元人民币。

央行网站刊登的新闻稿称，RQFII试点地区扩大到爱尔兰，是两国在金融领域深化合作的重要体现，有利于拓宽境外投资者人民币资产配置渠道，扩大境内资本市场对外开放，也有利于促进双边贸易和投资便利化。（完）

(发稿 张晓翀；审校 乔艳红)

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