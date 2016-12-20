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中国财经 | 2016年 12月 20日 星期二 18:32 BJT

潘功胜称目前跨境资本流动风险可控 将加强外汇市场监管

路透北京12月20日 - 中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜周二称，目前跨境资本流动风险可控，支撑国际收支平衡的根本性因素仍然长期存在。

外管局网站援引他在会见香港银行公会代表团时的话称，外汇局将在坚持现有政策框架不变的基础上，促进贸易投资便利化。

同时，着力防范跨境资本流动风险，加强外汇市场监管，打击外汇违法违规行为，维护外汇市场健康稳定。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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