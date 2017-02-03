中国央行上调隔夜SLF利率35bp至3.1% 七天和一个月升10bp--消息

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海2月3日 - 两位消息人士周五透露，中国央行自今日起上调常备借贷便利（SLF）利率，隔夜品种从2.75%上调35个基点（bp）至3.10%，七天和一个月SLF利率各调高10个bp至3.35%和3.70%。
他们并透露，央行将对不符合宏观审慎要求的地方法人金融机构，发放的常备借贷便利利率在上述利率基础上加100个基点，隔夜、七天、一个月的利率分别为4.10%、4.35%和4.70%。
继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，央行公开市场今日上调了公开市场逆回购利率，七天、14天和28天逆回购利率均调高10个bp，分别至2.35%、2.50%和2.65%。
在此前祭出临时流动性便利（TLF）操作后，上周中国央行公开市场顺势净回笼；但考虑到春节后逆回购到期量偏大，央行又开展中期借贷便利（MLF）操作，不过意外上调了利率。分析人士表示，央行在数量上确保流动性稳定的同时，又在价格上体现出去杠杆和抑泡沫的意图。
中国央行2016年12月开展SLF操作共1,357.47亿元人民币，月末SLF余额为1,290.07亿元。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
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