中国央行上调隔夜SLF利率35bp至3.1% 七天和一个月升10bp--消息

路透上海2月3日 - 两位消息人士周五透露，中国央行自今日起上调常备借贷便利（SLF）利率，隔夜品种从2.75%上调35个基点（bp）至3.10%，七天和一个月SLF利率各调高10个bp至3.35%和3.70%。

他们并透露，央行将对不符合宏观审慎要求的地方法人金融机构，发放的常备借贷便利利率在上述利率基础上加100个基点，隔夜、七天、一个月的利率分别为4.10%、4.35%和4.70%。

继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，央行公开市场今日上调了公开市场逆回购利率，七天、14天和28天逆回购利率均调高10个bp，分别至2.35%、2.50%和2.65%。

在此前祭出临时流动性便利（TLF）操作后，上周中国央行公开市场顺势净回笼；但考虑到春节后逆回购到期量偏大，央行又开展中期借贷便利（MLF）操作，不过意外上调了利率。分析人士表示，央行在数量上确保流动性稳定的同时，又在价格上体现出去杠杆和抑泡沫的意图。

中国央行2016年12月开展SLF操作共1,357.47亿元人民币，月末SLF余额为1,290.07亿元。（完）