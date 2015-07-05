中国央行将向中证金提供流动性稳定股市 中央汇金入市买ETF

路透北京7月5日 - 中国政府救市再出重拳，证监会宣布，中国央行将协助通过多种形式，向中国证券金融股份有限公司（中证金）提供流动性支持，以维护股票市场稳定。中央汇金公司稍早也宣布已入市买入ETF，并将继续相关市场操作。

中国证监会网站周日晚发布公告称，为维护股票市场稳定，决定充分发挥中证金的作用，多渠道筹集资金，扩大业务规模，增强维护市场稳定的能力。中国央行将协助通过多种形式给予中证金流动性支持。

中国社科院研究员刘煜辉教授指出：“中国式的平准基金最终确定为“证券金融公司+央行流动性”，无规模表述充满了想象力，意味着这个流动性可能是无限量的，直至市场最终恢复正常秩序。”

他估计，剩下的就是稳定市场的交易策略的选择，可能采取期货+现货同时操作的方式，中证500指数期货<0#CIC:>将成为决胜的引领性指标。

证监会公告并未具体说明央行给予中证金流动性支持的方式。目前中国央行网站尚未发布相关公告。

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，中证金将大幅增资扩股，注册资本由240亿元增至1,000亿元人民币，扩股后还将多渠道筹集资金，用于扩大业务规模，维护资本市场稳定。

中证金是中国境内唯一从事转融通业务的金融机构，旨在为证券公司融资融券业务提供配套服务。其经营范围还包括：运用市场化手段调节证券市场资金和证券的供给；防控市场风险和信用风险；经中国证监会批准同意的其他业务。

针对近期股指暴跌，中国监管层与业界机构联手密集出台施欲稳定股市。中国中央汇金公司稍早公告称，近期已在二级市场买入交易型开放式指数基金（ETF），并将继续相关市场操作。

中央汇金公司是中国财政部所属中国主权财富基金--中国投资有限公司的全资子公司，代表国家依法行使对国有商业银行等重点金融企业出资人的权利和义务。

中国中央汇金投资有限公司2008年以来在二级市场上增持了工商银行(601398.SS)(1398.HK)等上市金融机构A股股份，且购入ETF。今年5月底时其出售了部分增持的工行和建行(601939.SS)(0939.HK)股份和ETF。

受杠杆资金离场冲击，中国股市沪综指.SSEC上周大幅下跌12%，收报3,686.9点，无视中国央行降准降息，以及证监会多项稳定股市措施等利好。

证监会系统的券商和基金公司已于周六宣布加入稳定市场行列。

中国21家证券公司周六召开会议后发布联合公告，将以出资合计不低于1,200亿元人民币，用于投资蓝筹股ETF。当上证综指在4,500点以下，其自营股票盘不减持并择机增持。

25家公募基金也在周六开会倡议把握市场机遇，而69家未参加周六会议的公募基金公司周日表示，坚决支持有关精神，自愿加入支持行列。

28家已经获得IPO（首次公开发行）批文的公司周六晚间分别通过上海证券交易所和深圳证券交易所公告，称因近期市场波动较大，发行人和保荐机构决定暂缓后续发行工作，已经启动申购程序的将退回申购资金。（完）

(发稿 王蕾；审校 黄凯)

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