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中国财经 | 2016年 12月 29日 星期四 08:35 BJT

中国人民银行否认人民币汇率破7的媒体报道--微博

路透北京12月29日 - 中国人民银行周三否认12月28日在岸人民币兑美元汇率破7的媒体报道，称相关报道“不负责任”。

中国人民银行在微博中称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行。

“但却有个别不负责任的媒体报道，在岸人民币兑美元突破7整数位心理关口，”央行表示。

今年人民币持续贬值促使大量资本流出中国，人民银行已动用部分外汇储备支撑人民币汇率。

人民币兑美元周三小幅收跌，随着年底临近市场人气疲弱。

人民币兑美元现汇汇率今年跌幅可能接近7%，交易员预期贬值压力将延续至2017年。

市场将密切关注2017年初的家庭购汇情况，因为年初时中国居民将再获得50,000美元的购汇额度。

人民币汇率在今年1月时大跌，引发有关中国经济放缓的担忧，撼动全球市场走势。(完)

(编译 徐文焰；审校 陈宗琦)

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