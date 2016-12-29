中国人民银行否认人民币汇率破7的媒体报道--微博

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月29日 - 中国人民银行周三否认12月28日在岸人民币兑美元汇率破7的媒体报道，称相关报道“不负责任”。
中国人民银行在微博中称，周三境内银行间外汇市场人民币兑美元交易汇率在6.9500-6.9666元区间平稳运行。
“但却有个别不负责任的媒体报道，在岸人民币兑美元突破7整数位心理关口，”央行表示。
今年人民币持续贬值促使大量资本流出中国，人民银行已动用部分外汇储备支撑人民币汇率。
人民币兑美元周三小幅收跌，随着年底临近市场人气疲弱。
人民币兑美元现汇汇率今年跌幅可能接近7%，交易员预期贬值压力将延续至2017年。
市场将密切关注2017年初的家庭购汇情况，因为年初时中国居民将再获得50,000美元的购汇额度。
人民币汇率在今年1月时大跌，引发有关中国经济放缓的担忧，撼动全球市场走势。(完)
(编译 徐文焰；审校 陈宗琦)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。