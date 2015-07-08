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中国财经 | 2015年 7月 8日 星期三 09:45 BJT

中国央行：积极协助中证金以多种方式获得充足流动性 支持稳定股市

路透北京7月8日 - 为支持股票市场稳定发展，中国人民银行周三早间表示，积极协助中国证券金融股份有限公司通过拆借、发行金融债券、抵押融资、借用再贷款等方式获得充足的流动性。

央行新闻发言人并指出，中国人民银行将密切关注市场动向，继续通过多种渠道支持中证金公司维护股票市场稳定，守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。（完）

(发稿 侯向明； 审校)

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