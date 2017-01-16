中国12月央行外汇占款再降3000亿 汇率预期分化或令未来降幅收窄

路透北京1月16日 - 中国2016年12月央行口径外汇占款再度下降逾3,000亿元人民币，为连续第14个月下降；全年外占降幅则高达2.9万亿元，较2015年降幅扩大7,000亿。这和人民币持续贬值导致购汇意愿强烈，以及中国企业和居民进入全球化资产配置阶段都有关联，同时也凸显中国面临的资本外流压力依然严峻。

分析人士指出，12月人民币贬值预期较强叠加季节性因素，抬升市场主体购汇意愿，导致外汇占款继续大降；不过，近期美元指数高位回落减缓人民币贬值压力，市场对人民币汇率预期也出现一定分化，意味着短期外占降幅或有望收窄，资本外流压力也将阶段性减轻。

周一路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元，为连续第二个月降幅超过3,000亿元；2016年全年外占减少29,112亿元，2015年为减少2.21万亿元。

“在人民币贬值及贬值预期持续较强背景下，叠加元旦、春节等季节性因素影响，市场主体购汇意愿持续较强，结汇意愿低迷。”交行金融研究中心高级研究员刘健称。

他指出，近期美元指数冲高回落，人民币贬值的外部压力有所缓解，而且人民币汇率的波动幅度明显扩大，市场预期也有所分化；短期内美联储货币政策将保持稳定，而中国短期经济数据企稳向好有望延续，人民币汇率有望阶段性企稳，资本外流压力也将阶段性减轻。

12月人民币兑美元汇率震荡走贬，一度逼近6.95附近，离岸人民币兑美元汇率更是突破6.97，一度逼近7.0关口。2016年人民币兑美元全年累计跌幅6.6%，创记录最大。

某券商首席宏观分析师也表示，外汇占款降幅与汇率密切相关，年初以来市场对人民币走势预期有所分化，且特朗普正式就任美国总统后，有望修正美元近期走强态势，外占降幅将有所缓和。

此外，监管部门针对资本流动的宏观审慎管理加强，如重申境内购汇不得用于境外买房和证券投资、出台大额交易和可疑交易报告新规等等，意味着短期投机性资本流动进一步受到抑制。

中国外管局此前称，2017年重点将完善宏观审慎跨境资本流动管理框架，防范跨境资本流动风险，并将加强真实性合规性审核，加大对外汇违法违规行为检查力度和惩处强度。

以下为央行口径外汇占款余额的月度变动情况：

月份 净变动额（亿元）

2016年12月 -3,178.02

2016年11月 -3,826.8

2016年10月 -2,678.64

2016年9月 -3,374.82

2016年8月 -1,918.95

2016年7月 -1,905.08

2016年6月 -977.27

2016年5月 -537.02

2016年4月 -543.95

2016年3月 -1,447.61

2016年2月 -2,278.83

2016年1月 -6,445.38

2015年12月 -7,082.13(完)