分析：中国央行加力放水救急流动性 稳健中性基调结构性工具仍是首选

作者 侯向明

路透北京12月23日 - 受季节性因素以及代持风险事件暴露的影响，中国银行间流动性本周伊始仍延续紧势，央行公开市场随之加码净投放，全周净投放规模创逾一个月最大。分析人士称，在央行驰援下，市场流动性渐恢复平稳，且从操作节奏来看央行货币政策稳健中性基调仍未改。

他们并表示，近期基本面转暖外加汇率贬值压力下资金外流，货币政策难见明显宽松，流动性调节料仍会延用结构性定向工具；不过在金融形势内外交困之际，央行防风险和去杠杆并举的操作思路仍将维持。

南京证券固定收益分析师杨浩称，近期宏观基本面和央行态度其实并没有明显的变化，给市场造成冲击的是银行到非银机构的流动性传导不畅导致的结构性紧张。

“资金紧了就放，松了就收，现在也是这个操作，没有太大变化，就是希望维稳流动性。”他并表示，货币稳健中性的态度也没有变，而且还会保持。

一私募基金交易人士称，央行无论是口头指导还是公开市场加大投放，都表明其仍致力于打通流动性传导渠道，从而维持资金面的平稳；不过从本周单日操作来看，其避免过度放水的姿态仍然不变。

本周初由于受到代持风险事件波及，资金面延续上周紧势，央行公开市场随之加大净投放规模；但在市场平复之后，今日单日操作则转为净回笼，表明央行在呵护资金面的同时又避免过度放水。

“今天28天基本没放，七天也不能跨年，有效的钱不多，市场一不紧张央行就压缩规模，因为这会大家又觉得牛市来了，又开始买买买，坏了央妈的大计。”上海一银行交易员说。

中国央行公开市场今日进行总额1,450亿元人民币逆回购操作，单日转为小幅净回笼，但全周仍净投放3,750亿元，此净投放规模亦是五周最大。

中国银行间市场周五资金全面转松，此前非银机构跨年资金的结构供需矛盾最为突出，今日不仅供给明显改善，价格亦高台跳水；尽管央行公开市场转为单日小幅净回笼，但无碍资金面向暖大势，而下周还将有万亿量级的财政资金投放，料年末流动性无虞。[CN/CN]

代持事件一度导致机构之间信任缺失，尤其是非银机构，融入资金非常艰难。不过路透周三援引两位消息人士透露，中国国有银行中已至少有一家通过回购交易，向基金公司提供流动性支持，金额高达数十亿元人民币。这显示非银机构近期无法从银行获得流动性支持的僵局正在好转。[nL4S1EG229]

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 tmsnrt.rs/2i0t4IL

**货币政策难松，流动性调节仍靠结构性工具**

中国经济增速下降而杠杆高企、美元走强对人民币形成贬值压力，资本外流加剧，这一方面对国内流动性造成抽离，另一方面也制约货币政策。业内人士分析称，美联储步入加息周期，且国内基本面转暖，货币政策难更加宽松，而流动性的调节仍将回到结构性工具身上。

中信证券固收团队报告指出，在资金面紧张时，央行依然会出手维稳，保持市场资金量上的充裕；同时从“去杠杆、防风险”这个大的政策目标的角度，货币政策只会中性偏紧而不会过度紧张，短期内货币政策更将趋于稳健。

华泰证券首席宏观研究员李超认为，中央经济工作会议提出要适应货币供应方式新变化，随着外汇占款的收缩，MLF（中期借贷便利）等再贷款工具仍将是国内基础货币投放的主要方式。

“央行出手挽救市场流动性，但不改中性货币政策...短期来看，在‘防控金融风险’的指导下，央行仍将维持当前的中性货币政策，继续通过提高资金加权成本及加权期限的方式引导金融机构合理调整和配置资金头寸。”他表示。

国泰君安证券固收首席分析师徐寒飞亦在报告中表示，结合中央经济工作会议和央行三季度以来的操作，可以看出来货币政策边际上已经相比2015年有所“收紧”，这意味着2017年的货币政策主动宽松（包括释放宽松的信号和主动降准降息）的概率不高。

“货币政策难宽松，叠加去杠杆压力，短期资金面可能维持一段时间偏紧。”该报告称。

2016年中央经济工作会议指出，货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定。[nL4S1EB35F]

针对中国部分银行表外理财增速较快现象，中国央行将自明年一季度进行起正式将表外理财纳入广义信贷范围，从而令宏观审慎评估体系（MPA)管理的口径进一步扩大。市场人士指出，此举意在遏制期限错配等短债长投行为，引导金融机构加强对表外业务风险的管理。[nL4S1EE34M]

央行2015年6月25日重启逆回购，自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。（完）