消息人士称中国央行明年一季度起正式将表外理财等纳入MPA管理

路透香港12月19日 - 两位消息人士周一透露，商业银行已于近日接到通知，中国央行将自明年一季度起，正式将表外理财等纳入广义信贷指标范围，从而令MPA（宏观审慎评估体系）管理的口径进一步扩大。

他们称，央行并要求金融机构年末保持表外理财业务平稳有序增长，避免冲时点行为。

“意料之中，去年底就开始要求银行纳入统计了，但这个时点公布会进一步对债市形成利空。”一消息人士称。

消息人士并指出，央行还要求金融机构明年贷款等资产增长应合理适度，并加强流动性管理和资产负债结构调整，有效管控流动性风险。

路透已联络中国央行，目前尚未获得其正式回应。

早在今年10月间，央行已要求银行从三季度起扩大广义信贷指标的统计范围，在已有各项贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款类金融机构款项等五个项目基础上，增加表外理财资金运用项目。此举被市场解读为将加强表外理财监管的一个信号。（完）