消息人士称中国央行明年一季度起正式将表外理财等纳入MPA管理

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月19日 - 两位消息人士周一透露，商业银行已于近日接到通知，中国央行将自明年一季度起，正式将表外理财等纳入广义信贷指标范围，从而令MPA（宏观审慎评估体系）管理的口径进一步扩大。
他们称，央行并要求金融机构年末保持表外理财业务平稳有序增长，避免冲时点行为。
“意料之中，去年底就开始要求银行纳入统计了，但这个时点公布会进一步对债市形成利空。”一消息人士称。
消息人士并指出，央行还要求金融机构明年贷款等资产增长应合理适度，并加强流动性管理和资产负债结构调整，有效管控流动性风险。
路透已联络中国央行，目前尚未获得其正式回应。
早在今年10月间，央行已要求银行从三季度起扩大广义信贷指标的统计范围，在已有各项贷款、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产、存放非存款类金融机构款项等五个项目基础上，增加表外理财资金运用项目。此举被市场解读为将加强表外理财监管的一个信号。（完）
(发稿 路透中文新闻部)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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