中国央行11月末外汇远期空头头寸持平于453亿美元 仍无多头头寸

路透上海12月30日 - 中国央行周五公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至11月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸453.01亿美元，连续三个月持平在该位置；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为334.63亿SDR。本月仍无多头头寸。

央行网站公布的国际储备与外币流动性数据模板表格显示，11月空头头寸中，一个月至三个月期限的头寸为289亿美元，三个月至一年期限的头寸为164.01亿美元。11月末与逆回购有关的外币流入为228.38亿美元，上月则为619.88亿美元。

除按照美元标价外，央行从今年4月开始，增加以IMF特别提款权（SDR）公布相关数据。11月美元与SDR的折算汇率为0.738682。

中国央行此前表示，外币对本币的远期和期货空头头寸主要反映了央行为满足企业外币负债套期保值需求而与商业银行开展的外汇远期操作，将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。

人民币兑美元即期周五小幅收升，全年累计跌幅6.6%创记录最大；中间价今日则大涨近130点，全年跌6.4%。

中国央行周五发布金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，金融机构大额现金交易报告标准为5万元人民币，较之前的20万元标准大大降低，且新增跨境资金交易大额报告制度，显示中国正在收紧境内和跨境资金交易监管的缰绳。（完）

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