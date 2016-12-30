（更正）中国央行10月末外汇远期空头头寸持平于453亿美元（12月1日）

路透北京11月30日 - 中国央行周三公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至10月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸持平于453亿美元；以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为329.74亿SDR。本月仍无多头头寸。

央行网站公布的国际储备与外币流动性数据模板表格显示，10月空头头寸仍为三个月至一年的期限，多头头寸维持在零。10月末与逆回购有关的外币流入为619.88亿美元，较上月的241.38亿美元增加156.8%，以SDR计值为451.2亿SDR。

除按照美元标价外，央行从今年4月开始，增加以IMF特别提款权（SDR）公布相关数据。10月美元与SDR的折算汇率为0.727882。

中国央行此前表示，外币对本币的远期和期货空头头寸主要反映了央行为满足企业外币负债套期保值需求而与商业银行开展的外汇远期操作，将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。

人民币兑美元即期周三连四日收升，中间价亦连三日上涨。人民币本月下跌1.69%，创去年811汇改以来最大月度跌幅。

路透周二从消息人士处获悉，外管局严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。国家外管局周二晚间称，支持有能力和有条件的企业开展真实合规的对外直接投资业务。（完）

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