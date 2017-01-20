分析：中国央行定向定时降准+逆回购维稳跨节资金 稳健中性基调未改

作者 吴芳

路透上海1月20日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。

分析人士表示，央行采用阶段性定向降准不排除与机构质押券总量不足有一定关系，但是也彰显在特殊季节性时点，监管层亦不愿释放太过宽松信号，稳定市场预期的同时，降杠杆抵御金融系统性风险两手齐抓。

他们并认为，虽然目前外汇占款仍呈下降趋势，同时节后逆回购到期量也攀升至历史高位，均令未来流动性面临压力不小，但是2016年出炉的经济数据显示基本面出现改善企稳迹象，短期防风险与降杠杆等目标仍决定货币政策稳健中性基调难改，未来流动性调控仍首推逆回购等多重工具。

三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。

“定向降准和单周净投放创新高，均是维稳需要，不代表央行思路转向，也没有改变央行降杠杆和把控好流动性闸门政策基调，”东兴证券固定收益分析师郑良海表示，而且春节后会相机恢复，等于提前给机构预期，避免去年节后通过降准对冲逆回购和MLF到期大规模净回笼的被动局面。

中金固定收益分析团队指出，这是历史上货币当局第一次使用定向与定时降准，以往的降准都没有限制期限，而这次是临时性的，在春节后会恢复正常。主要为了应对春节前提现、缴税、补缴存准等的影响。

报告称，如果央行只是依靠MLF和逆回购投放流动性，因为期限较短，效果会较差，而且目前总量投放也不足。为了应对这一局面，此次央行定向定时降准缓解了燃眉之急。毕竟降准不需要银行质押债券，避免了质押券不够的问题，而且降准对银行而言成本也低于逆回购和MLF。

中金并认为，在双定降准后，预计银行超储率回升会导致银行愿意积极融出，减轻非银机构的融资压力，但这也意味着央行可能暂时不会再投放MLF。加上这次降准，央行从1月6日以来净投放了1.6万亿，相比于流动性收紧因素，可能仍存在一定缺口，未来几天可能央行还需要通过逆回购和SLF等工具进一步投放流动性。

有市场人士并指出，昨日央行MLF最终询而未做，表明央行维持货币政策中性的目的明确。

截止本周五，央行公开市场累计进行13,800亿元人民币逆回购操作，其中周三单日净投放达4,100亿元，创单日净投放新高；据此计算，对冲2,500亿元逆回购到期量，净投放11,300亿元，创单周净投放新高。[nB9S1BW05G]因春节法定假期，本周日22日正常上班。

央行于上周五对21家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，共3,055亿元，操作量远超当日1,015亿元的到期规模。据路透统计，截止目前MLF累计存量30,218亿元，而逆回购累计未到期余额达19,500亿元，总规模合计逾5万亿元。

据路透统计，今年1月MLF到期规模为4,355亿元，到期日分布于1月13日-1月21日，分别为1月13日到期1,015亿元外，1月18日到期1,345亿元，19日820亿元，21日1,175亿元。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

中航信托宏观策略分析师刘长江表示，节前货币市场资金的价格攀高，属于季节性因素，目前看央行也投放了不少资金来呵护，短期看春节前资金面压力最大的时候应该已经过去。

银行间市场周五资金面压力明显缓和，随着大行供给恢复，融资难度下降，回购利率从前日高位跳水。交易员称，流动性改善或因央行公开市场、SLF(常备借贷便利)等工具的效果显现；随着资金供需矛盾减轻，本周到期的MLF(中期借贷便利)暂未续做带来的紧张情绪也有所缓解。

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**稳健中性政策基调仍难改**

目前看央行为度过春节流动性冲击的阶段性时点已提供安全保障，结合最新出炉的2016年全年和四季度经济数据显示，基本面仍在持续改善中，而且未来外部美联储政策仍处于加息通道，均令降准等宽松政策必要性大大降低，预计短期政策稳健中性基调不会轻易发生动摇。

对于未来预期，郑良海表示，2016年四季度GDP增速上升0.1个百分点，基本面改善还在进行时，外部特朗普上台和联储主席叶伦表示加息通道持续到2019年，流动性风险节后会缓解，但政策很难出现宽松。

中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。

南京证券固定收益分析师杨浩亦表示，去年四季度经济形势良好，跟房地产滞后性拉动仍有一定关系，而且至少还能令经济形势撑到今年一季度末，所以上半年货币政策基本没有了宽松可能。

他并称，虽然大量逆回购累积到期，但是节后也会有现金回流对冲一部分，前期投放后期顺应大量回笼一些也正常，感觉问题应该并不大。

“外汇储备不停地下降，央行又不能降准，未来还是只能靠逆回购和MLF，”刘长江亦认为。

中国央行1月初公布，去年12月末中国外汇储备为3.01万亿美元，创2011年2月末以来新低；环比则减少411亿美元，降幅为1.3%，为连续六个月下降。

央行2015年6月25日重启逆回购，自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。(完)