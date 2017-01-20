去年末中国个人房贷余额同比增35% 全年同比多增2.31万亿--央行

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
央行网站刊登“2016年四季度金融机构贷款投向统计报告”并称，人民币房地产贷款余额26.68万亿元，同比增长27%；全年增加5.67万亿元，同比多增2.08万亿元，增量占同期各项贷款增量的44.8%。
此外，12月末房产开发贷款余额5.66万亿元，同比增长12.2%，较上月末高2.1个百分点；其中，地产开发贷款余额1.45万亿元，同比下降4.9%，降幅较上月扩大3.1个百分点；保障性住房开发贷款余额2.52万亿元，同比增长38.3%，较上月末高3.2个百分点。
报告并显示，住户消费性贷款增长较快。截至去年12月末，本外币住户消费性贷款余额25.06万亿元，同比增长32.2%，增速比上月末高0.3个百分点，全年增加6.1万亿元，同比多增2.51万亿元。
国家统计局此前公布数据显示，中国2016年全国房地产开发投资同比增长6.9%，增速高于前11月的6.5%。（完）
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(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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