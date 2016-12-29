中国央行调查显示四季度企业家信心指数上升 认为货币政策偏松银行家比例下降

路透北京12月29日 - 中国央行周四公布季度问卷调查报告显示，四季度企业家信心指数为54.2%，较上季提高3个百分点；企业家宏观经济热度指数亦提高至27.8%，其中46.2%的企业家认为宏观经济“偏冷”，比例较前次调查下降，52%认为“正常”。

央行网站刊登问卷调查报告并称，四季度银行家宏观经济信心指数升至53.7%，有13.2%的银行家认为货币政策“偏松”，较上季下降3.5个百分点；81.1%的银行家认为“适度”。

对银行家的问卷调查还显示，四季度贷款总体需求指数为57.5%，较上季提高1.8个百分点。大、中、小型企业贷款需求指数分别为52.4%、52.9%、56.6%，分别较上季提高1个、0.9个和0.8个百分点。

央行对城镇储户的问卷调查结果显示，44.4%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季下降5.6个百分点；37.3%的居民预计下季物价将“上升”。

52.7%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季下降1个百分点；对下季房价，26.9%的居民预期“上涨”，50.1%的居民预期“基本不变”，10%的居民预期“下降”，13%的居民“看不准”。

而未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为20.1%，较上季提高3.8个百分点。（完）

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