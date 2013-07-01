人行增加120亿元再贴现额度支持对小微企业和“三农”放贷

* 央行近日增加120亿元再贴现额度支持对小微企业和“三农”放贷

* 将进一步适当增加小微企业和涉农行业再贴现额度

* 将通过再贴现向符合宏观审慎要求的金融机构提供流动性支持

* 今年以来央行已累计安排增加再贴现额度165亿元

路透北京7月1日 - 为引导信贷资金进一步支持实体经济，中国央行周一称近日对部分分支行安排增加再贴现额度120亿元人民币，支持金融机构扩大对小微企业和“三农”的信贷投放。并将进一步加大再贴现支持力度，对小微企业、涉农行业等融资需求较大的地区适当增加再贴现额度。

刊登在央行网站上的新闻稿称，央行将继续发挥再贴现对符合宏观审慎要求的金融机构提供流动性支持、引导信贷资金流向、促进信贷结构调整的积极作用，支持金融机构扩大对小微企业和“三农”等薄弱环节的信贷投放。

“简单一句话，应该就是小微企业贷款做的好的、符合贷款导向的金融机构，央行就优先支持流动性。”路透资深分析师边竞说。

再贴现是人民银行提供流动性、引导金融机构信贷投向、促进信贷结构调整的货币政策工具。新闻稿显示，今年以来，央行已累计安排增加再贴现额度165亿元。截至目前，全国再贴现额度为1,620亿元，再贴现总量中，小微企业票据占比为45%、涉农票据占比为27%。

“人民银行此次安排增加再贴现额度，明确要求金融机构用于扩大对小微企业和‘三农’的信贷投放，同时采取有效措施，加强再贴现管理。”央行新闻稿称。

央行表示，通过再贴现向符合宏观审慎要求的金融机构提供流动性支持，促进金融机构加大对实体经济的融资力度。通过票据选择明确再贴现支持的重点。对涉农票据，小微企业签发、收受的票据和中小金融机构承兑、持有的票据优先办理再贴现，办理再贴现票据的票面金额原则上应在500万元以下。

同时，要提高再贴现额度的使用效率，用好增量，盘活存量。要求各分支行加大对辖内再贴现额度的调剂，按照涉农和小微企业票据的分布情况，优化再贴现额度的分布结构。加强对再贴现投向的监测考核。要求各分支行对再贴现票据的类型、行业、企业情况进行监测分析，定期检查、总结再贴现业务的使用情况、业务效果和风险防控，确保再贴现用于支农支小。

“央行上周已经说过，会综合运用各种工具调节市场流动性，平抑异常波动，其中再贷款和再贴现是这些年来比较少提到的，在目前央行既想引导银行盘活信贷存量，又要防止资金面剧烈波动的背景下，这两个工具可能会更多地发挥作用。”边竞说。

为安抚6月以来愈演愈烈的流动性紧张局势而引发的市场恐慌情绪，央行上周二表示，下一阶段，将继续实施稳健的货币政策，把稳健的货币政策坚持住、发挥好。同时，也要根据市场流动性的实际状况，积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现及短期流动性调节工具(SLO)、常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定，为金融市场平稳运行和经济结构调整、转型升级创造良好货币条件。(完)

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(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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