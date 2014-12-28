人行明年起将同业存款纳入统计口径 暂无需缴存准--消息

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京12月28日 - 据路透看到的文件显示，中国央行周六发文，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。
文件显示，新纳入各项存款口径的存款是指存款类金融机构吸收的证券及交易结算类存放、银行业非存款类存放、SPV(境内特殊目的载体)存放、其他金融机构存放以及境外金融机构存放。
“上述存款的利率管理政策保持不变，利率由双方按照市场化原则协商确定。”文件称。
央行并指出，金融租赁公司和汽车金融公司参照存款类金融机构执行。
路透已就此联络央行，但截止目前尚未获得回应。
央行称，存款口径调整涉及会计科目变更的存款类金融机构，应在会计科目变更之日起一个月内向央行报送全套会计科目表及会计科目使用说明，央行将根据会计科目变更情况调整交存存款准备金的会计科目范围。
路透稍早曾分析称，非银同业存款纳入存贷比考核后，将暂不缴纳存款准备金，流动性面临的压力骤减，这也令近期调降存款准备金率的可能性弱化。（完）
(发稿 路透中文部)
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