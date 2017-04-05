中国央行称今年继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透北京4月5日 - 中国人民银行周三称，今年将继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，试点空头支票行政处罚改革。
央行网站刊登2017年人民银行金融法治工作会议的新闻稿称，人民银行金融法治工作要增强前瞻性、主动性，加强顶层设计、完善法律制度体系。
会议指出，继续加强金融法治干部队伍建设，努力建设一支政治过硬、业务过硬、敢于担当、清正廉洁的金融法治干部队伍。
中国广东省公安厅此前发布消息称，近日警方在广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等地开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。