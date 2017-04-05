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中国财经 | 2017年 4月 5日 星期三 15:24 BJT

中国央行称今年继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动

路透北京4月5日 - 中国人民银行周三称，今年将继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，试点空头支票行政处罚改革。

央行网站刊登2017年人民银行金融法治工作会议的新闻稿称，人民银行金融法治工作要增强前瞻性、主动性，加强顶层设计、完善法律制度体系。

会议指出，继续加强金融法治干部队伍建设，努力建设一支政治过硬、业务过硬、敢于担当、清正廉洁的金融法治干部队伍。

中国广东省公安厅此前发布消息称，近日警方在广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等地开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动，破获案件20余宗，抓获犯罪嫌疑人70余名，初步统计涉案金额460余亿元人民币。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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