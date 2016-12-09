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中国财经 | 2016年 12月 9日 星期五 17:42 BJT

中国央行授权农业银行迪拜分行担任阿联酋人民币业务清算行

路透北京12月9日 - 中国央行周五称，决定授权中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)迪拜分行担任阿联酋人民币业务清算行。

央行网站刊登的新闻稿称，此举是根据《中国人民银行与阿联酋中央银行合作备忘录》相关内容确定的。

2015年12月,中国央行与阿联酋中央银行签署在阿联酋建立人民币清算安排的合作备忘录，同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大至阿联酋，投资额度为500亿元人民币。（完）

(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)

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