资产证券化产品应防止监管套利--人行副行长

路透北京5月11日 - 中国人民银行副行长潘功胜表示，资产支持证券可分散风险、提高流动性，但也可能被市场滥用成为投机和套利工具，引发系统性风险。从长期看，要统筹各类资产证券化产品，防止监管套利。

金融时报周一援引他的话称，从长期看要统筹各类资产证券化产品，防止监管套利。在投资者方面，对ABS产品的风险和定价分析需要更专业性的支持，这类产品总体上不适合风险识别和承担能力较弱的个人投资者购买。

他指出，中国资产证券化与美国还有明显差距。比如对公贷款为基础资产的产品占到了90%，而2014年美国以零售贷款为基础资产的ABS（信贷资产支持证券）发行量是1.4万亿美元，占美国全部ABS发行量的95%；余额是8.9万亿美元，占美国全部ABS产品余额的89%。

他强调，当前中国资产证券化市场仍然处于发育阶段，进一步推进资产证券化市场的稳健发展，要坚持市场化的改革方向，完善市场运行机制，充分发挥信息披露、信用评级等市场化作用，提高产品的标准化、规范化水平。

对于银行盘活信贷资产的相关政策，报纸援引中国银监会业务创新监管协作部副主任黄文阁表示，银监会鼓励符合国家产业政策并兼顾收益性和导向型的信贷资产，同时积极研究小微企业、个人消费信贷等服务实体经济的新型基础资产类型。

黄文阁称，目前中国商业银行信贷资产存量高达90万亿元，重资产的负债结构对商业银行的资本金、贷存比等指标的压力显着，银行业迫切要盘活信贷资产。

目前，银监会已落实从审计制向备案制改革、探索在交易所市场开展信贷资产证券化以及不断优化监管制度框架，完善信贷资产证券化基础资产、交易结构、产品创新、信息披露等方面的监管。

2014年中国信贷资产证券化市场发行了66单贷款证券化产品，金额近2,900亿元，超过2005年信贷资产证券化试点开始到2013年全部发行额总和。证监会公司债券监管部副主任陈飞预测，2015年ABS总量可能会超过前9年发行量的总额，而且项目储备很多，发展水平良好。

数据显示，去年中国信贷资产证券化市场发行了66单贷款证券化产品，金额近2,900亿元人民币，超过2005年信贷资产证券化试点开始到2013年全部发行额总和。

2015年4月3日，中国央行发布通知，简化信贷资产支持证券发行管理流程，提高发行管理效率和透明度。（完）

(发稿 王蕾；; 审校 沈燕/杨淑祯)

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