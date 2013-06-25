人行称将适时调节银行体系流动性

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透北京6月25日 - 针对近期银行间市场流动性紧张局势，中国人民银行周二称，随着时点性和情绪性因素的消除，预计利率波动和流动性紧张状况将逐步缓解。下一阶段，央行将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现、SLO及SLF等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动。
刊登在央行网站的新闻稿并表示，近日央行已向一些符合宏观审慎要求的金融机构提供了流动性支持，一些自身流动性充足的银行也开始发挥稳定器作用向市场融出资金，货币市场利率已回稳。
“将积极运用公开市场操作、再贷款、再贴现及短期流动性调节工具(SLO)、常备借贷便利(SLF)等创新工具组合，适时调节银行体系流动性，平抑短期异常波动，稳定市场预期，保持货币市场稳定，”央行指出。
另外，央行并要求，上海银行间同业拆借利率(Shibor)报价行要严格按照报价准则理性报价，并切实履行报价成交义务。公开市场业务一级交易商和货币市场成员要自觉维护市场交易秩序，真实报价和交易，严禁虚假报价误导市场。
6月25日，隔夜质押式回购利率已回落至5.83%，比6月20日回落592个基点。(完)
(发稿 尹嫄婷； 审校 林高丽)
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