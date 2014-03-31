博客：人行商行合围支付宝 目标相同目的各异

作者 谢衡

中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团IPO-ALIB.N旗下第三方支付机构支付宝——互联网金融的领军者，似乎一夜之间成了众矢之的。

中国央行一出招就紧急暂停了二维码支付和虚拟信用卡，随后昭告天下：互联网金融创新应服从宏观调控和金融稳定。央行官员进一步撰文称，余额宝投资的银行存款应受存款准备金管理。

而在商业银行层面，四大国有银行不约而同调低支付宝快捷支付的额度，继而工行(601398.SS)(1398.HK)将支付宝快捷接口交由其一家分行统一管理，支付宝转账的便捷性受到限制。

所有这些风云突变其实都事出有因。

由支付宝派生出来的闲钱理财产品余额宝诞生不到一年，竟已红透大江南北，在相对监管真空中，步步紧逼地从银行碗中抢走了活期存款的香饽饽。

而本月初上榜银监会的首批民营银行试点名单后，野心勃勃的阿里巴巴很快就会成为名副其实的金融业者。既然将与传统银行同台竞技，那么在商言商，四大行运用一切商业手段做出围堵和切割，无可厚非。

对于作为监管者的央行，制定既鼓励金融创新，又保证公平竞争的游戏规则是应有之义。但更重要的是，央行作为货币政策的制定和监管当局，维护金融稳定，防范金融风险，亦是央行考虑问题的重中之重。

中国人民银行调查统计司司长盛松成撰文称，从金融工具性质看，货币市场基金的流动性接近银行存款。在中国，余额宝类基金产品将绝大部分资金投向银行协议存款更使其具有存款特性。因此，货币市场基金也与存款一样面临流动性风险、涉及货币创造等问题。对货币市场基金实施准备金管理可以以其存放银行的款项为标的。

盛松成已经帮余额宝算好了帐，如果余额宝-增利宝基金投资银行协议存款的款项须缴存20%的准备金，按照6%的该基金协议存款利率和中国统一的1.62%的法定存款准备金利率计算，目前拥有5,000亿资金规模的余额宝，收益率将下降约1个百分点。

以目前中国货币市场基金的投资模式，说白了就是挣银行的钱，压缩银行利润，这本来是利率市场化进程的一部分，有一定的合理性。但从目前中国宏观经济情势的时点上看，则很可能会累积风险。

这恐怕并不是危言耸听，事物发展总是会经历从量变到质变的过程。从去年6月开始兴起的互联网货币市场基金，正逐渐分流银行的一般性存款，而春节期间的人口流动和口口相传则大大加速了这一过程。

来自基金业协会的统计显示，2月底货币市场基金规模14,233.52亿元，这意味着2月份单月货币市场基金规模增长了4,701亿，今年前两个月，货币市场基金吸金约7,000亿元，也就是说今年前两个月的增长规模接近过去10年的总和。

货币基金将一般存款转化为同业存款，不仅令商业银行的负债成本上升，更令其收缩贷款的压力增加。因同业负债不计入存贷比考核范围，会造成商业银行贷款收缩压力；负债久期的进一步缩短，不仅造成负债稳定性的下降，进而也会要求更短的资产久期与之匹配。

以中国目前的情况，本来宏观经济就下行，均衡利率再上涨，银行又惜贷，就有可能造成债务可持续明显下降、金融风险的发生。

而以余额宝自身日益庞大的体量，一旦出现流动性风险，无论其运营方天弘基金，还是母集团阿里巴巴的自有资本金，都远远不足以覆盖。

立足于互联网商务的阿里巴巴，看重的是客户体验和微观操作的效率。而央行则必须承担防范宏观的、系统性风险的责任。