独家：中国央行将允许更多境外机构参与银行间债市--消息

路透北京/香港4月18日 -中国银行间债券市场准入机构范围将大幅放宽，开户闸口亦有望打开。两位熟悉情况的消息人士周五透露，中国央行近日召开会议，讨论研究允许其批准的除境外央行或货币当局、国际金融机构、主权财富基金、人民币业务清算行以外的境外机构参与中国银行间债市。

这较路透昨天报导的境外机构范围进一步扩大。此外，央行还明确符合条件的境内农商行、农信社等农村金融机构，信托计划、证券公司资产管理计划、基金公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司资产管理产品等四类非法人机构也可参与银行间债市。

需要注意的是，合规农村金融机构和上述四类非法人机构在去年上半年监管风暴前，就是被允许投资银行间债市的，只是在监管进入高潮后，新开账户被暂停。

“之前也说的是鼓励合格机构投资者进入嘛，现在可以理解成对合格条件的细化，“上述熟悉情况的消息人士称。

据路透昨日报导，央行在讨论研究放宽银行间债券市场准入的同时，还将设立杠杆率等指标，加强债市交易监测。

市场人士做了一个形象的理解，即央行扎紧了银行间债市的篱笆，现在开了门(准入)放大家进来投资，但门口设保安了(准入机构条件)，场内也有巡警(交易监测)。

路透暂时无法联系到央行对此发表评论。

由于2013上半年债市监管风暴，监管层一度暂缓了各类机构银行间乙类新开户。随后央行发文明确上市银行理财开户流程，但信托、基金专户和券商资管等开户仍处暂停状态。3月下旬，监管机构并发文通知简化银行间债市联网和开户材料。(完)

(发稿 路透中文新闻部)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。