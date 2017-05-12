分析：中国央行多组合放水维稳意图明显 强监管下相机控节奏

作者 吴芳

路透上海5月12日 - 中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。

他们认为，目前经济基本面向好基础仍不牢固，严监管去杠杆步伐也在逐步加码，货币政策着力防范风险同时，也将配合协调监管预计稳健中性基调难改；未来随着美联储6月加息等扰动因素加大，国内适逢半年末临近，料央行还将相机通过多种工具灵活应对。

央行本周仅周三和周四进行了逆回购操作，规模总计1,900亿元，单周实现净回笼1,200亿元。同时周三还发放抵押补充贷款(PSL)476亿元;周五则进行4,590亿元MLF操作，其中六个月为665亿元，一年期为3,925亿元,利率持平于3.05%和3.20%。

“MLF是正常操作，千万别多想，不意味着货币政策转变，”东兴证券固定收益分析师郑良海认为，只是相比三会监管去杠杆动作频出，央行政策相对中性，也延续去年三季度以来的操作风格，依然是缩短放长，同时保持小幅规模净回笼，央行货币政策秉承稳健中性。

他并认为，从央行操作看，明显有相机对冲以及稳定市场预期的意味，这也符合中央政治局会议的保障金融安全，加强监管协调的一贯要求。

中国银监会正就整治金融乱象继续进行摸底调研。两位消息人士周五透露，银监会本周稍早下发特急专项调研通知，就如何防范新型业务风险，如利用同业存单等中短期同业负债对接中长期非标资产，债券投资、委外业务风险防范等开展调研。

中信证券债券研究首席明明认为，在本轮去杠杆进程中，央行在关注和把握市场节奏的基础上，收紧货币政策较为平缓适度，有利于实现温和有序去化杠杆的最终目标。

他并指出，国内监管层在此轮去杠杆中的思路框架已基本明确，即通过央行货币政策缓收紧与监管政策强监管共同配合引导杠杆最终实现温和有序去化。

“货币政策不应过紧，特别是在近几日债券市场出现恐慌性下跌的背景下，货币政策更应该保持定力。”他称。

路透周四报导，央行当日进行了中期借贷便利(MLF)询量，计划于今日进行操作。消息激励此前跌跌不休的股市和债市当日终现反弹。周五早盘现券收益率虽小涨，但波动明显放缓；上证综指.SSEC亦继续小涨。

中国央行周五如预期进行了MLF操作，且续做规模超出本月到期量，银行间市场流动性受此支撑整体宽松，隔夜及七天短期资金供给均较为充足；不过他们预计，监管持续保持高压态势仍对机构负债端的稳定性形成较大威胁，未来资金面预期难脱谨慎。

“现在市场波动有点太大了，先缓一缓，稳定一下市场，等稳定了，我觉得还会继续搞(监管)，”中航信托宏观策略分析师刘长江认为，央行货币政策稳健中性的基调应该不会变，只要不会出现钱荒这样的大波动，该投放流动性的时候央行也会适时投放。

上周面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做MLF，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。

中国央行公开市场单周资金流向变化图表reut.rs/2q9i1Ak

**货币政策坚守稳健中性基调**

多数机构认为，国内金融监管疾风暴雨式推进，而外部美联储6月加息以及缩表等均将对国内货币政策形成干扰，半年末将近，在维稳不发生系统性风险的同时，预计货币政策转向的必要和概率均不大。

“在3月底以来各项监管出台速度由疾风骤雨般到落实推进，央行政策也没有必要转向，金融去杠杆、防风险仍然是当前工作重点，外部随着二季度美国加息和下半年缩表压力传导，货币政策也难重回宽松。”郑良海称。

美国上周初请失业金人数意外下降，且4月生产者物价指数(PPI)强劲反弹，表明劳动力市场吃紧且通胀上升，可能促使美国联邦储备理事会(美联储)在6月升息。

中信证券债券首席明明则预计，央行货币政策还将继续保持稳健中性，既不会过松再次为资产价格泡沫和杠杆累积提供环境，也不应过度过快收紧触发系统性金融风险，货币政策应该以防范系统性金融风险为重，为去杠杆提供中性适度的货币环境。

“去杠杆目的是抑制金融泡沫，防范金融风险，那么用力过猛反而容易出现风险，半年末即将来临，未来央行操作还要看6月末市场情况，以及经济基本面变化而定，”上海一银行交易员表示，不过虽然目前国内通胀温和，但对货币政策也不应抱有丝毫幻想。

受低基数和非食品价格上涨影响，中国4月CPI涨幅略超预期，并升回“1”字头，PPI同比涨幅则延续回落之势，降至年内最低点。分析人士预计，相对可控的通胀组合意味着物价仍不构成货币政策的主要考虑因素，货币将保持偏紧态势，着力防风险去杠杆.不过，下半年经济下行压力或再度加大，政策届时可能会向稳增长倾斜。

中国央行自2016年春节前起，公开市场操作频率加密至每个工作日均可进行，去年春节后至8月中上旬都仅进行七天期逆回购操作。8月下旬和9月中旬则先后重启14天和28天期逆回购，并灵活搭配开展操作，但逆回购期限拉长也引发市场对监管层有意降杠杆的忧虑。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，2014年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，并在2015年10月将PSL对象在此前国开行基础上，新增农发行和进出口银行，主要用于支持三家政策性银行发放棚改贷款等。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

逆回购 （周一） --

（周二） --

（周三） 1,100

（周四） 800

（周五） --

正回购到期 --

逆回购到期（周一） 100

（周二） 200

（周三） 1,900

（周四） 600

（周五） 300

SLO到期 --

净回笼 1,200

(完)