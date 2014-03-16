人央行宣布扩大人民币兑美元汇率浮动幅度及答记者问全文

路透北京3月15日 - 以下为中国人民银行网站周六发布的关于扩大人民币汇率浮动幅度及答记者问全文：

当前我国外汇市场健康发展，交易主体自主定价和风险管理能力不断增强。为顺应市场发展的要求，加大市场决定汇率的力度，建立以市场供求为基础、有管理的浮动汇率制度，中国人民银行决定扩大外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度，现就有关事宜公告如下：

自2014年3月17日起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由2%扩大至3%，其他规定仍遵照《中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和外汇指定银行挂牌汇价管理有关问题的通知》（银发〔2010〕325号）执行。

中国人民银行将继续完善人民币汇率市场化形成机制，进一步发挥市场在人民币汇率形成中的作用，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

中国人民银行新闻发言人就扩大人民币汇率浮动幅度答记者问

一、为什么要扩大外汇市场人民币兑美元浮动幅度？

十八届三中全会提出发挥市场在资源配置中的决定性作用。汇率作为要素市场的重要价格，是有效配置国内国际资源的决定性因素之一，扩大人民币汇率浮动幅度有利于增强人民币汇率浮动弹性，不断优化资金配置效率，进一步增强市场配置资源的决定性作用，加快推进经济发展方式转变和结构调整。近年来，我国外汇市场发育进一步成熟，交易量持续增长，交易品种不断增加，交易主体控制风险的能力逐步提高，自主定价的意愿日渐增强，也需要更大的波幅区间，以适应外汇市场的进一步发展。

二、此次百分之二的浮动幅度是如何确定的？

人民币汇率形成机制改革遵循主动性、可控性和渐进性原则。从汇改进程看，人民币汇率浮动幅度是逐步扩大的。1994年人民币汇率浮动幅度是0.3%，2007年扩大至0.5%，2012年扩大至1%，截止目前这一浮动幅度已经过了2年左右的时间，再次扩大幅度是一种渐进的改革安排，是稳妥的。同时，扩大汇率浮动幅度充分考虑了经济主体的适应能力，有步骤地推进，调整幅度在各类市场主体可承受的范围内。总体来看，此次将人民币对美元汇率浮动幅度扩大至2%是适当的，风险也是比较小的。

三、扩大汇率浮动幅度是否意味着人民币汇率将大幅贬值？

扩大人民汇率浮动区间是增强人民币汇率双向浮动弹性的制度安排，与人民币汇率升贬没有直接关系。人民币汇率变化主要取决于以国际收支为从基础的外汇供求状况。2013年我国经常项目顺差与GDP之比已降至2.1%，国际收支趋于平衡，人民币汇率不存在大幅升值的基础。同时，我国财政金融风险可控，外汇储备充裕，抵御外部冲击的能力较强，人民币汇率也不存在大幅贬值的基础。双向浮动意味着人民币汇率短期内的升值和贬值都不能简单地归结为某种趋势，应当更加关注中长期的趋势。随着汇率市场化形成机制改革的推进，未来人民币将与国际主要货币一样，有充分弹性的双向波动会成为常态。市场各方参与者对汇率波动应理性看待，积极应对。当然，如果汇率出现异常大幅波动，人民银行也将实施必要的调节和管理，以维护人民币汇率的正常浮动。

四、扩大汇率浮动幅度对企业的影响如何？

在主要货币实行浮动汇率制的当代货币体系下，各类企业必然要面对本币与其他各种货币之间汇率的变化。应当说，相比发达国家和新兴市场国家，人民币汇率无论是浮动幅度还是实际波动都是比较小的。从全球范围看，美、欧、日等主要发达经济体的货币汇率是自由浮动的，其他实行有管理的浮动汇率制度的国家，其货币汇率的浮动幅度也比人民币大得多。2005年汇改以来，外汇市场快速发展，企业管理汇率风险的手段更加丰富，应对汇率波动的灵活性进一步增强，积极利用汇率避险产品管理汇率风险，适应有管理浮动汇率制度的能力显着提高。总体来看，扩大浮动幅度有利于企业和居民更加重视汇率作为市场配置资源的价格要素的作用，提高资源配置效率，增强宏观经济的弹性。

五、下一步推进汇改有什么安排？

未来人民币汇率形成机制改革会继续朝着市场化方向迈进，加大市场决定汇率的力度，促进国际收支平衡。发展外汇市场，丰富外汇产品，扩展外汇市场的广度和深度，更好地满足企业和居民的需求。根据外汇市场发育状况和经济金融形势，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。进一步发挥市场汇率的作用，央行基本退出常态式外汇干预，建立以市场供求为基础，有管理的浮动汇率制度。（完）

(整理 李文科; 发稿 张喜良)

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