2015年中国中央第三轮巡视反馈央行权力监督约束不严 隐含腐败风险

路透北京2月5日 - 中国中央纪委监察部网站公布了2015年中央第三轮巡视的31家单位的反馈情况，普遍存在落实中央八项规定精神不到位，选人用人不规范，重点领域或岗位存在廉洁风险等问题。

其中中国人民银行权力监督约束不严，对滥用审批和处罚自由裁量权、向所属企事业单位转移行政监管权等问题反映较多，隐含腐败风险。

国家外汇管理局外汇行政执法等监管薄弱，利用检查处罚权谋私隐患大，下属企事业单位违规问题多发，存在利益输送风险。

证监会对重要权力部门、关键环节和敏感岗位监督制约不够有力，部分下属单位“三重一大”决策制度建设滞后。

银监会利用监管职权谋取私利的问题反映多，对会管金融机构的监管存在薄弱环节，一些机构问题多发。

保监会保险监管权力行使不规范，一些干部存在以权谋私、违规兼职取酬等问题。

上交所廉洁风险防控不力，防范利益冲突不到位，违规违纪问题时有发生，有的下属公司存在变相收费问题；深交所投资和资金使用管理方面制度不健全，招投标等制度执行不严格。

国家统计局有的领导干部工作不作为，懒政问题突出，有的领导干部以“数”谋私，搞权力寻租。

教育部在高校设置审批、自主招生、MBA教育等重点领域权力寻租问题突出，一些领导干部利用职权插手学校工程建设、侵占科研经费、生活腐化等问题依然存在。

中国社会科学院有的领导干部“近亲繁殖”，搞团团伙伙，利用学术资源优势谋取私利问题突出，有的学术活动逐利倾向明显。

国家林业局贯彻林业改革方针政策不到位，推进国有林区林场改革力度不够，新一轮退耕还林进度迟缓，简政放权不彻底，林业资金不谋林，套取谋利、挤占挪用、骗取补贴、滞留资金等问题多发。

中国气象局清水“衙门”水不清，气象科技服务、科研资金管理、设备采购等领域特别是防雷服务中廉政风险较高。

中国人寿集团基层违纪违法案件频发，集资诈骗等“群众身边的腐败”影响恶劣；太平集团执行组织纪律不严格，存在“带病提拔”“近亲繁殖”“带病辞职”等现象。

人保集团存在企业特殊论思想，违反中央八项规定精神问题突出，领导干部因私出国（境）管理不严，有的重大投资决策未经集体研究，涉嫌利益输送，有的弄虚作假套取费用，利用保险资源为“小团体”谋利。

信保公司集中采购占比偏低，涉嫌以权谋私、利益输送；建设银行集中采购、财务管理等领域存在廉洁风险；中投公司重业务、轻党建；中信集团党委讲商言商多，党委会除讨论人事问题外，很少研究其他重大事项。

光大集团有的下属企业风险管控较弱，存在国有资产流失隐患；三峡办对三峡后续规划项目实施监管不力，廉洁风险大，部分项目审核把关不严，重复申报获批，一些项目规避公开招标，资金被挤占挪用，项目外包过多，涉嫌利益输送；南水北调办工程建设监管不到位，合同变更索赔多，导致工程投资不断增加，个别项目涉嫌利益输送。

中国银行(601988.SS)(3988.HK)贯彻中央经济工作相关方针政策不到位、不坚决，违规违纪问题屡有发生；中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)服务“三农”存在差距，责任担当意识不够强。建设银行集中采购、财务管理等领域存在廉洁风险。

中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)一些部门和分支机构利用创新型业务谋取私利，集中采购等重点领域制度执行不严格，境外机构监管比较薄弱；交通银行问责偏于宽松软，存在以行政处理代替党纪处分，以经济处罚代替组织处理等现象。

国家开发银行缺乏问题风险意识；中国农业发展银行执行选人用人制度规矩不严格，存在“近亲繁殖”“带病提拔”和照顾性安排等问题，一些重点岗位长期不交流，队伍年龄老化、缺乏活力。 巡视组在反馈中均指出，还收到反映一些领导干部的问题线索，已按有关规定转中央纪委、中央组织部等有关部门处理。（完）

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