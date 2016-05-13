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中国财经 | 2016年 5月 13日 星期五 16:20 BJT

中国央行：4月社融增量7510亿元 比上年同期少3072亿

路透上海5月13日 - 中国人民银行周五公布，4月社会融资规模增量为7,510亿元人民币，比去年同期少3,072亿元；当月对实体经济发放的人民币贷款增加5,642亿元，同比少增2,403亿元。

1-4月社会融资规模增量累计为7.40万亿元，同比多1.69万亿元。

社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。(完)

欲浏览更多详情,请点选中国央行网站: www.pbc.gov.cn

(发稿 边竞；审校 张喜良)

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