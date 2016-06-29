中国人行去年资产缩水12% 仍为全球最大主权资产持有者

路透伦敦6月28日 - 周二公布的一份报告显示，尽管中国人民银行(PBOC)2015年资产价值缩水12%，但仍是全球最大主权资产持有者，账下有3.4万亿(兆)美元资产。

这是国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)编撰的第三个年报，周四将刊发全文。报告研究了央行、主权基金和公共养老基金等公共投资人管理资产的表现。

报告摘要显示，2015年最大的500家公共投资人管理的总资产减少2.9%，或8,550亿美元，降至28.99万亿美元。

央行是导致资产减少的主因。报告显示，由于低油价、金价下跌以及新兴经济体资本外流增加等因素，央行管理的资产缩水6.1%。

OMFIF称，公共养老基金的资产也萎缩0.6%，而主权基金的资产增长0.04%，增速为至少10年来最慢。

报告发现，前10大投资者的名单和前一年差不多，榜上主要仍为亚洲机构。在前10大投资者中，名次进步最多的是中国投资有限责任公司，其所管理的资产增加了14.4%，名次也一举跃升至第五名。

沙特阿拉伯货币管理局(SAMA)的名次则退步最多，所管理的资产也减少逾15%。

该报告并显示，去年央行的黄金净购买速度为有史以来最快。

低利率以及国家风险意识抬头，加上地缘政治不确定性升高，都有助于提振黄金需求。

在截至4月底的年度，以价值计全球央行持有的黄金部位升高了22%至1.36万亿美元，受到购买进一步增加以及金价上涨所推动。

根据国际货币基金组织(IMF)数据，中国和俄罗斯央行为了分散储备，过去两年占到央行购买黄金总量的85%，而其他多数央行的黄金需求消退。(完)