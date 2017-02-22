路透北京2月22日 - 中国央行有意统一金融资管行业监管规则，但监管层内部仍有分歧。路透援引业内人士获得的央行草拟的监管金融机构资管业务的相关文件指出，不同监管机构的分歧重点包括以募集方式对资管产品进行分类统一规制、结构化产品及杠杆设置、建立综合统计制度，以及明确监管问责机制等。

业内人士称，由于当前不同金融机构的资管业务一直由不同监管机构分类监管，监管层内部的思路和侧重点也有所不同，以致监管标准一直未能统一。由央行草拟的关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，得到了其它监管机构的不同反馈。

关于以募集方式对资管产品进行分类统一规制，银监会提出应基于产品的法律属性和风险属性区分不同风险等级产品；证监会提出应根据机构类型统一规制。央行认为，应结合机构监管与功能监管，按募集方式将资管产品分为公募和私募；同时针对投资者的风险识别和承担能力销售风险匹配的产品。

针对小公募产品，法制办建议统筹考虑小公募产品豁免公开发行注册要求，银监会提出小公募产品存在的必要性待研究，证监会认为审慎考虑当前是否推进小公募产品，而保监会建议删除小公募产品的监管设计。央行认为小公募产品存在有必要，除豁免公开发行的注册要求外，与公募产品监管标准一致，《证券法》可做相应修改。

关于资管行业结购汇产品及杠杆设置，各监管机构的分歧也很明显。银监会认为不应允许资管产品进行优先、劣后的结构化分级设计，保监会建议研究结构化杠杆比例设置的科学性和可靠性。央行认为，结构化设计不必禁止，但结构化产品的杠杆要求应该统一。

关于建立综合统计制度，银监会建议由各监管部门完善各自的统计制度和基础设施；保监会不赞成金融机构向央行直接报送产品信息，建议由各监管部门汇总后与央行共享。央行认为，综合统计是穿透式监管的根本基础。

而涉及到监管问责机制，中央编办建议删除“央行可向国务院提出改进建议”的内容；银监会建议维持现状，不作另行规定。央行认为，应进一步明确监管分工，强化监管问责，央行作为同意自管产品标准和规制的牵头部门，针对监管部门的不当履职行为向国务院提出建议，由国务院进行文章，有利于探索如何将监管问责落到实处。（完）