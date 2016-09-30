中国央行8月末外汇远期空头头寸连续半年持平于289亿美元

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海9月30日 - 中国央行周五公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至8月末央行共持有外币对本币远期合约和期货合约空头头寸289亿美元，连续半年持平；仍无多头头寸。以SDR(特别提款权)计值的空头头寸规模为207.27亿SDR。
央行网站公布的国际储备与外币流动性数据模板表格显示，8月空头头寸依旧为三个月至一年的期限；而多头头寸维持在零。8月末与逆回购有关的外币流入为409.56亿美元，较上月末344.98亿美元增18.72%，以SDR计值为293.73亿SDR。
除了按照美元标价外，央行从今年4月开始，增加以IMF特别提款权(SDR)公布相关数据。8月美元与SDR的折算汇率为0.717184。
中国央行此前表示，外币对本币的远期和期货空头头寸主要反映了央行为满足企业外币负债套期保值需求而与商业银行开展的外汇远期操作。将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。
路透此前报导指出，中国央行正在远掉市场玩起了乾坤大挪移，央行的新玩法就是在与市场主体加强沟通的同时，通过掉期市场获得外汇流动性，为即期市场提供弹药，“以时间换空间”有效缓解外储锐减的风险，以最小的成本令贬值预期消弭于无形。（完）
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(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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