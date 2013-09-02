人行货币政策操作框架正转向倚重资产负债表调整

2013年7月11日，在北京拍摄的100元面额的人民币。 REUTERS/Jason Lee

高级金融分析师 钟华

路透北京9月2日 - 中国央行货币政策操作框架，正从以往倚重基准利率和信贷等数量控制的调控方式，向调整资产负债表转变。

转变之举早在6月“钱荒”之时已初显端倪，央行通过对常备借贷便利(SLF)等一系列货币政策操作工具的组合运用，稳定了投资者对金融市场剧烈波动的预期。

也就是说，中国央行以SLF等工具组合，积极改变资产负债表的规模和结构，使得短期金融市场流动性与市场利率达到与央行政策“合意”的水平，从而达成金融稳定和货币政策目标。

尽管央行SLO(短期流动性调节工具)和SLF等工具目前定位于“在银行体系流动性出现临时性波动时相机运用”，但对金融稳定和对市场利率已呈现的有效影响，使得央行有了更大的灵活性和主动性来发挥货币政策作用。

当然，中国自2001年12月入世以来，央行资产负债表一直在快速扩张，至今已逾30万亿元人民币，为全球最大。不过，这一扩张主要是被动对冲外汇流入的结果。这从中国央行持有外汇资产占总资产比重，从入世时的不足四成迅速升至当前的逾八成，即可有所印证。

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中国央行转向资产负债表的积极操作，深层基础在于中国人口结构老龄化、储蓄与投资缺口收敛和相对变化，产出扩张放缓，使得中国外贸竞争力下降和出口增速趋势性下移，带动国际收支从“双顺差”渐趋基本平衡甚至短期逆差失衡。

相应地，外汇流入减少甚至有流出压力，使得中国融机构资产负债表发生调整，增加持有对中央银行的负债，来满足自身流动性需求；中央银行也可以相应更积极地调整资产负债表，改变国内资产的规模和资产组合，来影响金融机构和金融市场，达成货币政策目的。

中国央行这种货币政策操作框架转变，和中央银行在应对全球金融危机中进行的理论和实践创新一脉相承，也契合中国债务不断积累和迅速扩张的现实。

这将有助于应对和化解中国企业部门债务扩张、尤其是融资平台等政府部门债务迅速扩张与转移，对金融机构资产负债表和金融系统稳定造成的伤害，甚而引发的潜在危机。

不过，中国央行这种倚重资产负债表的操作框架能走多远，还有待对包括未来国际收支形势、金融生态演变等诸多要件的观察和评估，而其政策选择和效果也需要对未来利率变化增强政策指导，然而中国现行货币政策制度安排使得央行在货币政策制定和实施方面缺乏独立性。

**政策框架改进**

中国央行创设SLF等工具和续做三年期央票的中期利率指导尝试，不仅有助于优化央行对流动性的管理，维护金融稳定，还能改进中国货币政策操作的框架，来明显增强货币政策实施效果。

此次金融危机之前20年来，央行和学术界对货币政策理论与制度框架达成了相当程度的共识。政策框架共识被称为弹性通货膨胀目标制，它往往对中期通胀目标作出承诺，同时保持按需要对经济冲击做出反应以减少产出对潜在水平(或者说“充分就业”水平)偏离的弹性。

典型例子有澳大利亚、巴西、加拿大、墨西哥、新西兰、挪威、瑞典和英国的央行。尽管欧央行和瑞士国民银行，以及美联储等央行没贴上通胀目标制的标签，但也具备了这种框架的关键特征。

中国虽然不是通胀目标制，但央行行行长周小川宣称货币政策有保持低通胀、促进经济增长、促进就业和保持国际收支基本平衡四个目标。

中国政府一般在年底召开中央经济工作会议制定次年经济增长、通货膨胀和新增就业等目标数值，国务院下辖央行也相应制定货币供应量预期目标等数值。而现实情况是，货币供应量以及新增贷款(或社会融资规模)等目标往往和实际值存在较大偏离。

这一偏离和中国高速发展的经济和社会转向有关，但不可避免地有着货币政策制度框架存在缺陷的重要原因。

根据《中国人民银行法》规定，中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出的决定，报国务院批准后执行。这意味着中国上述重大货币政策最终决策权归属于国务院而非央行。

这一制度安排限制了央行动用常规性货币政策组合工具来达成货币政策目标的可能性，使得需要兼顾多重目标的央行处于极为尴尬的境地。在既有框架下，创新性地运用其他非常规货币政策工具成为央行完成货币政策使命的被迫选择。

而全球主要中央银行在全球金融危机进行的理论和实践创新，把金融稳定政策放在与货币政策同等重要的地位，为中国央行近期创新性操作提供一种可行的路径。

成功的经验是，一些央行比金融危机前更积极地运用资产负债表，例如美联储大大提高长期国债持有量，增加机构债务和机构可抵押证券；欧央行购买了私人部门发行的担保债券和脆弱的欧元区国家主权债券。

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国际一些央行还提供未来利率变化的政策指导，来提振金融机构信心和促进经济恢复。美国FOMC在2009年3月声明中就称将在“相当长时期内”维持极低利率，在2012年3月称将低利率至少保持在2014年下半年。

对此，中国央行创设SLO和SLF等工具组合，尤其是6月SLF运用就显示出金融稳定的较强功能。当时银行间流动性紧张推动隔夜回购利率创达30%的纪录，一些金融机构面临流动性危机。截至6月末，央行常备借贷便利余额为4,160亿元。

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比较而言，中国央行上述续做三年期央票的努力，还远没如美联储等国际主要央行一样对未来利率变化给出明确的政策指导，但似乎在现有货币政策制度安排下已初步具有一定的特征。

事实上，中国央行也在致力于避免短期资金利率异常波动，以稳定短期利率预期。路透此前曾报道，中国外汇交易中心就7月8日银行间大幅偏离当日正常市场价格的一笔质押式隔夜回购利率作出说明，并敦促交易机构加强内部控制和风险管理。

**操作机制转向**

中国央行的创新，尤其是SLF运用，将高信用评级债券类资产及优质信贷资产等纳入合格抵押品，这改变央行资产负债表规模和结构，进而影响金融机构资产负债表扩张，达到货币政策目标，维护金融稳定。

央行SLF操作极大地改善了金融机构获得融资的途径，也拓展了央行干预直接作用于金融市场和金融机构的可能性和操作空间，这不仅能作用于信用市场，还可以作用于目前相对僵化的信贷市场。

进一步看，这种框架也契合中国债务不断积累和迅速扩张的现实。如果以社会融资规模度量，中国非金融部门债务已达到GDP(国内生产总值)的近两倍，而且每年还以20%左右的增幅高速增长。

凭借逆回购操作和SLF等组合工具，中国央行可有效影响短期利率和金融市场流动性，而不依靠基准利率和准备金率等工具，来提高金融市场利率中枢，达到调控金融机构资产负债表扩张步伐，并影响实体经济融资水平。

数据显示，中国银行间流动性紧张和资金利率高企之时，银行业金融机构资产和负债同比增速也出现加速下降态势。其中，股份制商业银行上半年大约下降11个百分点，而6月单月即降约6个百分点。

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与此同时，社会融资规模也出现下降，7月环比下降2,287亿元，其中直接融资受阻更明显，7月企业机构发债融资仅461亿元，仅相当于5月水平的五分之一。这显示中国央行倚重逆回购操作和SLF等组合工具的货币政策调控策略成效明显。

**工具组合完善**

中国央行在二季度货币政策报告正式纳入短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)等工具组合，这虽然并不是完全透明操作的工具，但有助于中国央行极大地改进流动性管理和维护金融稳定。

这表现在央行SLO和SLF运用，将更容易满足金融机构和金融市场的更短期限(七天以内)和更长期限(1-3月)的资金需求，结合公开市场逆回购操作七天期和14天期限主力品种，使得央行流动性管理拥有更完善的工具组合，还使得央行在现有货币政策制度安排下，实施货币政策的主动性和灵活性明显增强。

尤其是SLF期限设定在1-3个月之间，更能满足金融市场偏长期的大额流动性需求，能将三个月期以内的银行体系流动性主动权更大地掌控在自己手中，并与公开市场逆回购操作等组合运用，使得银行体系的流动性波动更为平滑。

更重要的是，SLF操作还传递了央行对近期资金市场“合意”的利率水平，从而更容易稳定资金市场利率和利率预期，以及运动趋势。而根据市场表现初步判断，SLF的利率水平应该不低于4%。

公开市场逆回购重启后，银行间质押式回购加权平均利率的运行状况已佐证上述结论。今年8月隔夜和七天期回购利率品种标准差分别为24和27个基点(bp)，总体优于去年6月逆回购操作常规化后的下半年34和25个bp的表现，也远低于今年前五个月的69和54bp的水平。

从利差关系看，央行公开市场七天期逆回购中标利率3.9%和较高的SLF利率还引导市场七天期回购加权平均利率波动与之靠拢，并使得后者与隔夜回购利率的8月利差维持在逾80bp，远高于2006年均值水平。

浏览中国银行间市场七天期回购利率与央行逆回购操作利率走势关系图，请点选link.reuters.com/xem72v

也就说，如果央行公开市场逆回购中标利率和SLF利率不降，当前投资者期望的市场资金利率中枢下降就较难实现，债券投资者应该保持充分的认识。

央行SLF还在一定程度上弥补了公开市场逆回购操作单一运用的缺陷。这种缺陷是，以七天期品种为主的央行逆回购操作，在市场资金持续短缺情况下，就需要大量不断滚动操作，这就增加金融机构流动性管理的难度，进而容易引发金融市场剧烈波动。比如，去年10月公开市场逆回购未到期余额曾一度达到8,150亿元的庞大规模。

中国央行近期在常规化运用SLF之时，还数次续做三年期央票，共计3,108亿元。这被市场人士解读为央行流动性收紧意图。不过，央行对部分参与续做机构提供了必要的短期流动性支持，因此流动性综合操作效果应该总体偏中性。

更值得关注的是，中国央行续做三年期央票，不仅在于这种“锁长放短”的流动性管理策略能更好应对未来流动性的可能变局，可能还有着试图给出中国中期利率的意图倾向。

中国7月以来共四次续做三年期央票，最近三次续做利率都稳定在3.5%，并未跟随二级市场利率攀升而上行，尤其是该续做利率与二级市场的利差已高达逾50个bp，明显高于此前央行公开市场三年期央票发行利率与二级市场的利差水平，这在一定程度上折射出央行对中期利率适宜水平的某种评估和政策倾向。(完)

(审校 张喜良/毕晓雯)

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