央行缩表不等于紧缩扩表亦非宽松 中国货币政策保持稳健中性--人行参事

路透北京5月18日 - 中国央行参事、央行调查统计司原司长盛松成最新表示，央行缩表不等于紧缩，扩表也不意味着货币放松；中国央行如果缩表也不是主动的，而且不存在大量缩表的问题，当前中国仍保持稳健中性的货币政策。

国际金融报引述他周三在一论坛发表“央行缩表与货币供给”主旨演讲并称，中国央行资产负债表和美国中央银行资产负债表有很大的区别，美国是主动缩表，中国央行如果缩表也不是主动的，而且不存在大量缩表的问题。

他指出，从央行资产负债表角度看，通货和存款准备金两项加起来是基础货币，但央行的负债并不都是基础货币；因此，央行缩表不等于基础货币减少，央行扩表也不等于基础货币增加。

中国央行2017年一季度货币政策执行报告亦称，中国央行“缩表”并不一定意味着收紧银根，由于第一季度“缩表”受季节性及财政收支等短期因素影响较大，从目前掌握的数据看，4月份央行资产负债表已重新转为“扩表”。

对于基础货币的影响因素，盛松成指出，中央银行传统的三大政策中，只有公开市场操作、再贷款、再贴现政策影响基础货币，存款准备金政策不影响基础货币，而只影响货币乘数。

他举例道，2015年中国央行资产规模缩减最为明显，全年缩减2.04万亿元人民币，同期基础货币缩减1.77万亿元。期间，由于法定存款准备金率的四次降低，货币乘数提高，广义货币供应量(M2)同比增长13.3%。

今年2、3月央行资产规模分别缩减2,798亿和811亿元，但货币乘数上升到5.29倍，M2增长10.5%，但其中有春节因素影响，存在季节性变化。

“1月份由于春节影响，所以春节前往往是大量的货币投放，而2、3月会货币回笼。”盛松成称，“央行资产负债表里还有政府存款，这并非全是中央银行的主动行为，而基础货币是中央银行的主动负债，所以缩表不等于紧缩。”

他并提到，4月央行是扩表的，但扩表不等于货币扩张。从资产端看，央行总资产增加3,943亿，其中，对其他存款性公司债权增加3,850亿，这是通过公开市场操作实现的；从负债端看，因4月是交税高峰政府存款增加，但储备货币是减少的，基础货币减少近3,000亿。

对比美联储缩表问题，盛松成指出，从2008年至今，中国央行九年当中扩表1.7倍，实际上中央银行的资产负债表扩张速度还没有经济扩张快；而同期美国中央银行的资产负债表扩大了5倍，美国的GDP平均增长2%，所以要缩表。

“不能美国一缩表就觉得我们也要缩表，完全两回事，”他称，目前美国经济已恢复，所以要缩表；同时美联储主席还提出两个缩表理由，一方面是想减少美联储对整个经济的影响，另一方面，美联储现在缩表，也能在未来经济下行的过程当中有机会扩表。（完）