独家：人行鼓励20家银行申报CLO试点

* 中国央行督促20家银行月底前申报试点方案

* 试点总规模约3,000亿元，明年上半年完成

* 资产证券化试点后即迎来常规批次滚动发行

(增加更多细节和言论)

路透香港9月27日 - 新一轮信贷资产证券化试点工作正在提速，三位消息人士透露，中国央行近日召开进一步扩大信贷资产证券化(CLO)试点工作会议，明确让20家参会的中资银行申报CLO的试点方案及发行额度，并表示本轮试点获批后会陆续于明年上半年完成发行。

当前的信贷资产证券化创新颇受中国监管层及金融业者重视，因发行贷款抵押支持证券可能充当盘活银行信贷存量及减轻资产负债错配压力“利器”。

一位参加上述会议的消息人士表示，近日，中国央行召集20家中资银行、两家券商、三家信托等机构相关负责人开了上述工作会议，副行长刘士余在讲话中明确要稳步扩大CLO试点，并督促各银行在9月30日前尽快申报方案。

另一位消息人士证实，央行明确此轮CLO试点规模约为3,000亿元人民币，待明年上半年各家银行完成发行试点后，CLO将迎来常规批次滚动发行，每批次规模约4,000亿元，登记托管机构为中央国债登记结算公司。

一位国有大型商业银行投行部人士并透露，此轮CLO试点中，国家开发银行CHDB.UL一马当先，分得1,000亿额度，且至少500亿额度用于铁路贷款等资产等，其余额度由商业银行和金融公司分。

“央行现在鼓励各家金融机构尽快申报额度和需求，并且明确申报额和发行额度误差不超过30-50%，这批试点争取于明年6月30日前完成发行。”这位投行部人士称。

中国农业发展银行首期“发元”CLO周三发行，产品规模为12.74亿元，这是农发行历史上首次试水信贷资产证券化，亦是近半年来首只问世的CLO。

今年8月28日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，表示要在总量控制的基础上，扩大信贷资产证券化试点规模，优质信贷资产证券化产品可以在交易所交易;对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。

此后，中国央行及银监会均明确提出要稳步推动信贷资产证券化常规化发展，引导金融机构将盘活的资金向小企业倾斜。

**明年年中CLO将由“试点”转常规化**

中国信贷资产证券化已经历了试点、停滞、重启过程，业内人士认为CLO的发展恰逢其时，需尽快理清发行流程和明确法律及发行规则，由试点走向常规化，当前亦需激发发起机构、投资者及监管几方的动力。

周四，中国银监会副主席阎庆民亦在出席一论坛时明确表示，在盘活银行资产方面，正在扩大信贷资产证券化试点规模，优质资产证券化产品可到交易所上市交易，争取尽早实现信贷资产证券化的常态化发展。

消息人士透露，中国央行已明确此轮CLO试点规模约为3,000亿人民币，待明年上半年各家银行完成发行试点后，CLO将迎来常规批次滚动发行。

另有资深资产证券化研究人士预计，银行CLO的具体交易安排设计工作会在明年第一季度完成，“明年是集中发行高峰，金融机构如都在销售类似的资产证券化产品，则如何让投资者亲睐是挑战。”

银河证券分析师黄斌辉认为，此轮3,000亿信贷资产证券化试点对银行资本管理贡献有限，重点在于梳理完善流程，为CLO的常态化和滚动发行奠定基础。

他认为，信贷资产证券化提速，需要培育市场需求、扩大投资主体范围。这一过程，需要保持流动性环境相对宽松，以提高证券化资产的吸引力。否则需求很难放量，也就不能保障新的供给。未来CLO的常态化需要加强流动性管理和信贷资产证券化推进政策协调。

截至2013年6月末，中国金融机构人民币贷款余额已达68万亿元，其中中长期贷款37.88万亿元。 银行人士认为，目前适宜进行资产证券化的信贷资产主要以信用类贷款、保证类贷款、小微企业贷款、汽车贷款为主。

中国信贷资产证券化已经过两轮试点，第一轮2005年启动，2009年一度处于停滞，此前共11家境内金融机构在银行间债券市场成功发行了17单、总计667.83亿元的CLO产品；2011年后有6家金融机构发行了6单、总计228.5亿元的信贷资产证券化产品，上述产品均未出现违约和现金流中断情况。

平安证券报告认为，目前制约资产证券化大幅开展的因素主要是发起动力不足。受监管限制，银行需要权衡资本回报率高低，目前，资本回报率未达资产证券化之前水平，导致发起银行的动力明显不足。

上述资产证券化研究人士认为，目前CLO的试点暂时是大型商业银行，暂没包括汽车金融、消费金融、金融租赁等，但到发行规则梳理清晰后，包括融资租赁等大型类金融机构也会发行相关产品，包括私募型发售。

他认为，明年上半年，待各家银行CLO产品纷纷亮相后，发起人、资产池、期限利率、产品特点等都是投资者要考量的要点，届时需卖方动用全身之力供投资者挑选，对于投资端的产品设计要有真正优惠于投资人的差异化，待做到这些时，CLO才有望迎来常规化发展。(完)

(记者 赵红梅；审校 毕晓雯/黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。