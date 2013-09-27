独家：人行要求银行申报信贷资产证券化试点方案--消息

深宝安拟增持国际精密14.98%股权至控股 触发全面要约收购
路透上海3月28日 - 中国宝安集团股份有限公司全资香港子公司宝安科技公司与国际精密的15位股东签署收购协议，以每股1.95港元，共计3.073亿港元增持国际精密14.98%股份，从而达控股地位，并触发全面要约收购。
路透香港9月27日 - 三位消息人士透露，中国央行近日召开进一步扩大信贷资产证券(CLO)试点工作会议，明确让20家参会的中资银行申报CLO试点方案及发行额度，并表示本轮试点获批后，会陆续于明年上半年完成发行。
一位参加上述会议的消息人士表示，近日，中国央行召集20家中资银行、两家券商、三家信托等机构相关负责人召开上述工作会议，副行长刘士余在讲话中明确要稳步扩大CLO试点，并督促各银行在9月30日前尽快申报方案。
另一位消息人士亦证实，央行明确此轮CLO试点规模约为3,000亿元人民币，待明年上半年各家银行完成发行试点后，CLO将迎来常规批次滚动发行，每批次规模约4,000亿元，登记托管机构为中央国债登记结算公司。
路透已联系央行，但尚未获得回复。
一位国有大型商业银行投行部人士并透露，此轮CLO试点中，国家开发银行CHDB.UL一马当先，分得1,000亿额度，且至少500亿额度用于铁路贷款等资产等，其余额度由商业银行和金融公司分得。
“央行现在鼓励各家金融机构尽快申报额度和需求，并且明确申报额和发行额度误差不超过30-50%，这批试点争取于明年6月30日前完成发行。”这位投行部人士称。
另有资深资产证券化研究人士预计，银行CLO的具体交易安排设计工作会在明年第一季度完成，“明年是集中发行高峰，金融机构如都在销售类似的资产证券化产品，则如何让投资者青睐是挑战。”
中国农业发展银行首期“发元”CLO周三发行，产品规模为12.74亿元，这是农发行历史上首次试水信贷资产证券化。
今年8月28日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，表示要在总量控制的基础上，扩大信贷资产证券化试点规模，优质信贷资产证券化产品可以在交易所交易;对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。
中国信贷资产证券化已经历过两轮试点，第一轮2005年启动，2009年一度处于停滞，此前共11家境内金融机构在银行间债券市场成功发行了17单、总计667.83亿元的CLO产品；2011年后有6家金融机构发行了6单、总计228.5亿元的信贷资产证券化产品。(完)
(记者 赵红梅；审校 毕晓雯)
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