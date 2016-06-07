中国央行：开放银行卡清算市场 符合条件内外资企业均可申请成为清算机构

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月7日 - 中国央行周二称，将有序推进银行卡清算市场开放，符合条件的内外资企业均可申请成为银行卡清算机构；申请获得批准的银行卡清算机构将同时获发开业核准文件和银行卡清算业务许可证，并应当在6个月内开业。
央行网站公布的新闻稿称，央行会同银监会发布银行卡清算机构管理办法，以鼓励竞争、促进市场开放，完善市场开放及机构准入的基础法规制度体系。
截至2015年底，中国累计发行银行卡54.42亿张，全年银行卡消费55.00万亿元，占社会消费品零售总额的47.96%。
国务院于去年4月发布《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》（国发〔2015〕22号），决定全面开放银行卡清算市场，对银行卡清算机构实施市场准入管理。央行同年7月就银行卡清算机构管理办法向社会公开征求意见，要求银行卡清算机构确保基础设施安全稳定，其核心业务系统不得外包，并且明确了境外机构的业务边界，完善了申请流程等。（完）
(发稿 马蓉; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。