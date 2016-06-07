中国央行：开放银行卡清算市场 符合条件内外资企业均可申请成为清算机构

路透北京6月7日 - 中国央行周二称，将有序推进银行卡清算市场开放，符合条件的内外资企业均可申请成为银行卡清算机构；申请获得批准的银行卡清算机构将同时获发开业核准文件和银行卡清算业务许可证，并应当在6个月内开业。

央行网站公布的新闻稿称，央行会同银监会发布银行卡清算机构管理办法，以鼓励竞争、促进市场开放，完善市场开放及机构准入的基础法规制度体系。

截至2015年底，中国累计发行银行卡54.42亿张，全年银行卡消费55.00万亿元，占社会消费品零售总额的47.96%。

国务院于去年4月发布《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》（国发〔2015〕22号），决定全面开放银行卡清算市场，对银行卡清算机构实施市场准入管理。央行同年7月就银行卡清算机构管理办法向社会公开征求意见，要求银行卡清算机构确保基础设施安全稳定，其核心业务系统不得外包，并且明确了境外机构的业务边界，完善了申请流程等。（完）