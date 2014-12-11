独家：人行要求全年新增信贷控制在10万亿内 促银行放贷（更新版）

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路透北京12月11日 - 临近年底，中国央行开始对商业银行信贷进行宽松式指导。两位消息人士周四透露，央行要求全年新增信贷控制在10万亿元人民币以内，最近已大幅调整合意贷款规模；各家银行也已开始行动，加大放款力度。

央行此前数据显示，1-10月，人民币贷款增加8.23万亿元；去年全年人民币贷款则增加8.89万亿元。这意味着原本为信贷投放淡季的年末两月，今年剩余信贷额度将达1.77万亿。

消息人士表示，自10月份开始，贷款额度已经打开，存贷比也不再是限制，“唯一制约贷款的只有资本。各行基本都如此。”

中国央行目前暂未对上述消息予以置评。央行调查统计司司长盛松成年中曾预计，今年人民币贷款增量可能会在9.5万亿元左右。

“银行年底的贷款额度都比较紧张，放开规模还是有一定作用，央行希望通过增加供给的方式降低利率中枢，从而降低实体经济融资成本，刺激有效需求。”华泰证券银行业分析师林博程表示。

两位中小型商业银行人士表示，现在的问题不是监管限制，而是银行风险偏好下降，还有实体经济需求不振，合意贷款规模放开也没太多企业需要，这是经济环境所致。

林博程指出，每家银行的情况不同，有的是央行合意贷款规模比较紧，有的则是存贷比比较紧张，政策要起作用要相辅相成，因此近期可关注存贷比的调整动作。

中国此前国务院常务会议指出，当前融资成本高问题仍然是突出问题，将进一步有针对性地进行缓解，包括增加存贷比指标弹性、建立市场利率定价自律机制等10方面措施。

**银行或有冲量行为**

北京一大型券商分析师表示，前10个月中国银行业新增贷款为8.2万亿，后两个月银行贷款规模都得近万亿才能达到10万亿的新规模。

“听说一些银行在加班加点放平台贷款，可能平台贷款的规模会有所增加。”一位上海的券商分析师说。

他认为，制约银行新增贷款规模的主要矛盾是风险，尤其在地方平台领域；银行年底冲贷款规模的行为和今年控制地方平台风险的理念相悖。

此外，在房贷领域，商业银行也有动作。中国垂直金融搜索平台--融360表示，目前在北京，汇丰银行和农业银行均推出了首套房8.8折的折扣利率，且附加条件十分亲民，普通购房者可以享受。

中国央行将于近日公布11月金融数据。路透调查中值显示，11月新增人民币贷款预计明显升至6,300亿元，而11月末M2同比增速则小幅下滑至12.5%。央行近月持续的基础货币投放较多，对银行表内信贷能力形成了一定支撑。(完)

(发稿 路透中文部)

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