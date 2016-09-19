焦点：中国央行在降低银行间借贷风险方面取得了一定成功

路透上海9月19日 - 中国央行使小型银行降低对高风险短期借款依赖的努力，可以说取得了一定成功，但2013年那次吓坏全球市场的钱荒让人记忆犹新，令交易员依旧惴惴不安。

三年前中国央行制造了一次钱荒，某些短期利率最高飙至30%。金融市场将央行操作解读为向银行业者发出警告，要求控制高风险借贷行为，但利率的飙升也令人担忧银行业是否会爆发危机。

现在中国央行担心，银行业又过于依赖短期贷款。但这次央行改变了策略，迫使银行业者远离隔夜和七天期回购协议，而是采用14天和28天期工具，同时还向金融系统注入资金，以避免出现现金短缺。

但这种微妙的调整还是推动指标隔夜贷款利率周三升至2.15%，创逾一年新高。其他货币市场指标，包括交易量加权的七天期债券回购协议平均利率，也大幅上升。中国市场上周四和周五适逢假日休市。

“这几天特别紧张，”中国上海一家中等规模商业银行的货币市场交易员表示。

穆迪投资服务公司称，中小型银行面临的风险在于，同业拆款令其对市场上的任何风吹草动都没有免疫力，诸如利率持续攀升等。与大银行不同，中小型银行无法依靠大规模的存款基础作为资金来源。

如果小银行遭遇流动性危机，则这一问题将在整个银行系统引发连锁反应。而银行系统本就因为坏账率处于全球金融危机以来最高水平和资产质量下滑而忧心忡忡。

**取得成功？**

但随着9月过半，成交量水平低于8月同期，说明中国人民银行的举措在一定程度上抑制了银行对短期回购的需求。

中国外汇交易中心数据显示，截止9月14日的隔夜回购成交量为21.3万亿(兆)元人民币，约为8月纪录高位水平的40%；而七天回购成交量还不到8月的40%。

回购工具的使用对许多银行操作都至关重要，但央行担心，不少银行利用回购工具为包含多重杠杆的交易策略提供资金支持。

通常，一家银行的资金经理可以通过将投资于该行理财产品的存款拿来购买债券。然后他们会以这些债券作为担保，从回购市场融得短期资金，再用来购买更多债券。理论上而言，这一投资循环可以一直持续下去，但也充满风险。

只要债券价格保持涨势，银行就能在回购到期前获利，并为理财产品提供可吸引投资者的回报。

交易员称，自今年中期以来，中国债券市场持续上扬，这种操作总体有利可图，但央行在货币市场进行干预，则是担心债券市场可能正在形成泡沫的迹象。

在今年早些时候出现了关于经济扩张速度下滑过快的担忧后，整体经济似乎趋于平稳，央行加大了干预力度。

“随着(经济)增长趋稳，中国当局似乎已把重点转向‘风险控制’，”德国商业银行资深新兴市场经济学家周浩在研究报告中称。

“但从中国当局的角度看，如果央行大幅上调融资成本，在债市快速去杠杆还是很危险的。所以我们可以预计在接下来数月将会出现一些波动。”

利率目前仍远低于2013年的水平，如雾里看花的中国财富管理领域的未偿债务规模如今变得更大，而银行的获利和利润率却更加微薄。

**如何刺破泡沫**

分析师称，重点在于有多少回购杠杆进入了债市并不清楚。

在2015年末一场类似的杠杆恐慌中，财富管理业消息人士对路透表示，他们推出债券支持产品的杠杆率最高达400%。

这一次外界的担忧重点是银行间市场，其规模比交易所债券市场大得多。而这也是令决策层感到担心的另一个原因。

由于资本外流再次加剧，且债券市场的真实杠杆水平模糊不清，分析师称市场参与方应该对震荡走势有所准备。

“投资者别忘了，中国当局在2015年试图降低股市杠杆，但结局是灾难一场，”德国商业银行的Zhou 在报告中称。

“希望当局能够从中吸取教训，小心行事。”(完)