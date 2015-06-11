人行专家建议将部分银行贷款转化为优先股 以降资产负债率

路透上海6月11日 - 中国人民银行金融研究所所长姚余栋、诺亚控股有限公司首席研究官金海年撰文指出，面对企业部门杠杆率过高的严重挑战，建议在多渠道补充资本金的同时，使用《商业银行法》的例外条款，将部分银行贷款转为优先股，及早降低资产负债率；而据测算，未来五年需转优先股规模或达2.5万亿元人民币。

周四刊登在中国证券报的文章指出，中国非金融企业部门杠杆率近年来增长较快，有掉入“债务陷阱”的风险，但采用发达国家常用的货币利率手段去杠杆，往往会对经济增长造成较大的负面作用。在经济处于合理区间和保持经济整体杠杆率适度增加前提下，企业部门必须以去杠杆为主，及早增加股本。

当信贷企业经营发生临时性困难，如果在资金方面有所改善，即可通过未来的发展偿还债务时，银行可以将持有的债权转化为优先股，即可避免因银行抽贷导致企业经营难以为继，也可化解企业信用风险成为银行坏账。

“通过将部分不良贷款和关注类贷款转换为优先股，商业银行将有更大空间向结构调整所支持的行业和领域增加信贷投放，”文章称。

文章建议，在五级分类贷款中，损失贷款处置可主要采取核销方式，假设有10%的比例转化为优先股；可疑贷款可通过重组、兼并或打包出售等多种方式处置，假设有20%的比例转为优先股；次级贷款质量相对前两种略好一些，假设有30%的比例转为优先股。

假定2015-2017年不良贷款和关注类贷款比例还会有所上升、2018-2019年不良贷款率保持稳定，关注类贷款比例略有回落；2015-2016年信贷保持13%增速、2017-2019年信贷增速为12.5%，据其估算，未来五年共需转优先股2.5万亿元，每年在5,000亿元左右。

配套法律方面，《商业银行法》第四十三条规定，“商业银行在中华人民共和国境内不得从事信托投资和证券经营业务，不得向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资，但国家另有规定的除外”。文章称，其中的例外条款为商业银行持有企业优先股预留了通道。

长期来看，文章建议修改《商业银行法》和《公司法》，同时建立优先股与债权交易市场，在企业赢得发展的时间和空间后，银行逐步退出，最终实现去杠杆，逐步恢复经济增长的元气。(完)

(发稿 吕雯瑾；审校 边竞/林高丽)

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