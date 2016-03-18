中国央行：完善银行卡刷卡手续费定价机制 手续费支出将减少74亿元

路透北京3月18日 - 中国央行和发改委周五称，将完善银行卡刷卡手续费定价机制，发卡行服务费费率水平降低为借记卡交易不超过交易金额的0.35%，贷记卡交易不超过0.45%；银行卡收单、发卡机构的网络服务费费率水平降低为不超过交易金额的0.065%。

央行网站公布的新闻稿并称，初步测算政策实施后各类商户合计每年可减少刷卡手续费支出约74亿元人民币，调整后的刷卡手续费政策将于2016年9月6日起正式实施。

“竞争较为充分的收单环节服务费实行市场调节价，有利于发挥市场机制作用，保持费率水平合理稳定。”新闻稿指出，此次刷卡手续费政策调整，主要降低了商户经营成本，不涉及向持卡消费者收费。

同时，此次也将调整发卡行服务费、网络服务费封顶控制措施。发卡行服务费借记卡交易单笔收费金额不超过13元，贷记卡交易不实行单笔收费封顶控制；网络服务费不区分借、贷记卡，单笔交易的收费金额不超过6.5元。

新闻稿称，政策实施后，餐饮等行业商户贷记卡、借记卡交易发卡行服务费、网络服务费费率合计可分别降低53%—63%，百货等行业商户可降低23%—39%；超市等商户将通过实行优惠措施在改革过渡期内保持费率水平总体稳定。（完）