中国央行：银行卡刷卡手续费9月起大幅下调 每年减收74亿元（更新版）

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路透北京3月18日 - 中国央行和发改委周五称，将完善银行卡刷卡手续费定价机制，发卡行服务费费率水平降低为借记卡交易不超过交易金额的0.35%，贷记卡交易不超过0.45%；网络服务费费率水平降低为不超过交易金额的0.065%，由发卡、收单机构各承担50%。

央行网站公布的新闻稿并称，初步测算政策实施后各类商户合计每年可减少刷卡手续费支出约74亿元人民币，调整后的刷卡手续费政策将于2016年9月6日起正式实施。

“竞争较为充分的收单环节服务费实行市场调节价，有利于发挥市场机制作用，保持费率水平合理稳定。”新闻稿指出，此次刷卡手续费政策调整，主要降低了商户经营成本，不涉及向持卡消费者收费。

同时，此次也将调整发卡行服务费、网络服务费封顶控制措施。发卡行服务费借记卡交易单笔收费金额不超过13元，贷记卡交易不实行单笔收费封顶控制；网络服务费不区分借、贷记卡，单笔交易的收费金额不超过6.5元。

发改委、央行有关负责人称，对借记卡、贷记卡交易的发卡行服务费做出不同政策安排源于两类银行卡交易成本构成、业务风险特征等方面存在差异。与借记卡相比，商业银行在贷记卡交易中需要额外承担资金占用等成本，业务损失风险也相对较高。

“此次政策调整，借鉴国外刷卡手续费通行做法，对借记卡、贷记卡交易的发卡行服务费做出不同安排，体现了贷记卡交易成本和风险较高的实际情况，有利于调动商业银行积极性，推广信用卡，拓展信用消费业务。”有关负责人称。

新闻稿称，政策实施后，餐饮等行业商户贷记卡、借记卡交易发卡行服务费、网络服务费费率合计可分别降低53%—63%，百货等行业商户可降低23%—39%；超市等商户将通过实行优惠措施在改革过渡期内保持费率水平总体稳定。

此外，此次政策调整，明确收单环节服务收费由政府指导价改为实行市场调节价，由各收单机构与商户协商确定具体费率。有关负责人称，由于市场竞争充分，预计不会出现费率水平上升的情况。

数据显示，截至2015年末，全国银行卡在用发卡数量超过54亿张，银行卡联网特约商户超过1600万户，POS机具超过2000万台。2015年，全国共发生银行卡消费业务约290亿笔，金额约55万亿元。 （完）